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Sustalı Ceylan 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Arkamda bıraktığım anıların hepsi kötü!

Kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan gibi sevilen isimlerin de yer aldığı Sustalı Ceylan’ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ceylan’ın “Arkamda bıraktığım anıların hepsi kötü” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:11
Sustalı Ceylan 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Arkamda bıraktığım anıların hepsi kötü!

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ATV'nin sevilen dizilerinden Sustalı Ceylan'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Ceylan'ın "Arkamda bıraktığım anıların hepsi kötü" şeklindeki sözleri damga vurdu.

BEŞİNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hem gerilim hem de duygusal sahneleriyle çok konuşulan bölümde; Ceylan, ilk kuryelik görevini başarıyla tamamlayarak Bekri'ye güvenilirliğini kanıtladı. Ancak Ferhat, bu işin Ceylan'a göre olmadığını yinelemekten geri durmadı. Bu sırada Yusuf'un taburcu olacağı haberinin sevincini yaşayan Ceylan, aynı tedaviyi gören başka bir çocuğun ailesine gizlice para yardımı yaparak yüreklere dokundu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bekri, Ferhat'a yıllar içinde bu düzeni nasıl kurduğunu anlatırken, "Hayalet"i bulmasını istedi. Bu gizemli figür, Ferhat'ın geçmişindeki büyük bir yarayı da açığa çıkardı: Bekri'nin peşinde olduğu kişi, Ferhat'ın yıllar önce kaybettiği kardeşi olabilir miydi?

Bekri'ye gelen bir ses kaydı ise tüm dengeleri sarstı. Kayıtta, kimliği belirsiz biri, "Elindeki her şeyi alacağım," diyerek tehditte bulunuyordu. Bekri'nin bir şeyler gizlediğinden şüphelenen Ferhat, kanıt ararken Bekri'ye yakalandı… Şimdi ne açıklama yapacak?

Kaynak: atvKaynak: atv

Diğer yandan Ferhat, Necmi'yi böbreğini Yusuf'a vermesi için tehdit etti. Mecbur kalan Necmi, kabul etti. Ancak evde sular durulmuyordu. Yusuf'un uyuduğu bir gece, Ceylan'ın kapısını çalan Necmi, artık geri adım atmıyordu. Para verilmezse boşanacağını, hatta Ceylan'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek Yusuf'u çocuk esirgeme kurumuna vereceğini öne sürdü.

Tüm bu yaşananların ardından Ceylan, Ferhat'a minnettar olduğunu dile getirdi ama bir yandan da oğlunun ona bu kadar bağlanmasından rahatsızlık duyduğunu itiraf etti.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sustalı Ceylan, güçlü hikayesi ve duygusal sahneleriyle Cuma akşamları saat 20.00'de atv'de!

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