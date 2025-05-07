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Can Borcu 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Biz çok güzel bir aile olacağız!

Bülent İnal, Mine Tugay, Cüneyt Mete ve Ebru Özkan Saban gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Can Borcu’nun 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Mehmet’in “Biz çok güzel bir aile olacağız” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Can Borcu 19. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 13:26 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 13:26
Can Borcu 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Biz çok güzel bir aile olacağız!

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ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Can Borcu'nun 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Mehmet'in "Biz çok güzel bir aile olacağız" şeklindeki sözleri damga vurdu.

Can Borcu 19. bölüm 2. fragmanı!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe'nin ölümünün itirafıyla birlikte Ferit, Emel ve Sude yakalanmıştır. Emel her ne kadar paniğe kapılsa da, son bir hamleyle bu işten sıyrılmanın yollarını aramaktadır. Ancak en büyük engeli oğludur. Tüm sırların ortaya dökülmesiyle birlikte Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma da başlamıştır. Ancak beklenmedik bir gelişmeyle oklar bu kez Çınar'a yönelir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Handan ve Mehmet cephesinde ise soğuk rüzgarlar esmektedir. Mehmet, Rüzgar'ın gönderdiği mesajın Handan'dan geldiğini sanarak ona karşı mesafeli davranmaktadır. Bu durum Handan'ı hem üzer hem de öfkelendirir. Aralarındaki buzlar bir yüzleşmeyle erir ve gerçeği öğrenirler. Artık ikisi de bu karmaşaya bir son vermeye kararlıdır. Çocukları karşılarına alma pahasına da olsa…

Kaynak: atvKaynak: atv

Diğer yanda Doğa, Rüzgar ve Defne arasındaki gerilim tırmanmaya devam eder. Bu durumdan en kazançlı çıkan kişi Ateş gibi görünürken, en ağır darbeyi de sonunda o alacaktır. Sonunda kazananın olmadığı, herkesin yara aldığı bir tablo çıkar ortaya.

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