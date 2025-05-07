Gelinim Mutfakta Sahra kim? Gelinim Mutfakta Sahra İpek İnci kaç yaşında ve kaynanası kimdir?

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Gelinim Mutfakta yarışmasının son bölümlerinde öne çıkan isimlerden biri Sahra gelin oldu. Seyirciler "Sahra İpek İnci kimdir, kaç yaşında ve kaynanası Nurten Uyan kim?" soruları araştırılıyor. İşte Sahra hakkında bilgiler…

(Kaynak: Sosyal medya) Gelinim Mutfakta Sahra kim? Gelinim Mutfakta'nın yarışmacılarından Sahra İpek İnci, yarışmada çeyrek altınları ve 10 altın bileziği kazanmak için hünerlerini sergiliyor. Sahra 33 yaşında ve nişanlıdır. Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün saat 13:00'da yayınlanıyor.