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Gelinim Mutfakta Sahra kim? Gelinim Mutfakta Sahra İpek İnci kaç yaşında ve kaynanası kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmacısı Sahra İpek İnci kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında gelinler birbirinden farklı yemeklerle hünerlerini sergiliyor. Peki Gelinim Mutfakta Sahra kim?

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:19
Gelinim Mutfakta Sahra kim? Gelinim Mutfakta Sahra İpek İnci kaç yaşında ve kaynanası kimdir?

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Gelinim Mutfakta yarışmasının son bölümlerinde öne çıkan isimlerden biri Sahra gelin oldu. Seyirciler "Sahra İpek İnci kimdir, kaç yaşında ve kaynanası Nurten Uyan kim?" soruları araştırılıyor. İşte Sahra hakkında bilgiler…

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Gelinim Mutfakta Sahra kim?

Gelinim Mutfakta'nın yarışmacılarından Sahra İpek İnci, yarışmada çeyrek altınları ve 10 altın bileziği kazanmak için hünerlerini sergiliyor. Sahra 33 yaşında ve nişanlıdır.

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün saat 13:00'da yayınlanıyor.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu kim?

Gelinim Mutfakta yarışması, hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Programın sunuculuğunu ise Aslı Hünel üstleniyor.