Kuruluş Osman 191. bölümde heyecan dorukta: Turgut Gazi Oba’da!

Kayı obasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Osman Bey, fetih ateşini yakarak obasında büyük bir sefer hazırlığını başlatıyor. Yeni hedefler ve fetih planları doğrultusunda obada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Alp ve beyler, Osman Bey'in öncülüğünde fütuhata hazırlanırken, stratejik hamleler de ardı ardına geliyor.

Kaynak: atv

OSMAN BEY, İMPARATOR ANDRONİKOS'UN DAVETİYLE İZNİK'E GİDİYOR

Osman Bey, Bizans İmparatoru Andronikos'tan gelen daveti kabul ederek İznik'e gitmeye karar veriyor. Bu kritik görüşmenin perde arkasında neler olduğu merak edilirken, Osman Bey'in asıl maksadının yalnızca bir diplomatik ziyaret olmadığı anlaşılıyor. Osman Bey, Bizans sarayında yürütülecek bu temaslarla hem bölgedeki siyasi dengeyi çözmeyi hem de yeni fetih hamleleri için stratejik avantaj sağlamayı hedefliyor.

TURGUT GAZİ'NİN OBAYA DÖNÜŞÜ MERAK UYANDIRIYOR

Turgut Gazi, uzun süredir ayrı kaldığı Kayı obasına bir yabancı olarak geliyor. Onun Ertuğrul Bey'in alpı ve Osman Bey'in sadık dostu olduğu anlaşıldığında obada büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşanıyor. Turgut Gazi ve Osman Bey'in yıllar sonra gerçekleşecek ilk karşılaşması, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu buluşmanın, hem dostlukları hem de fütuhat planları açısından önemli sonuçlar doğuracağı anlaşılıyor.