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Kuruluş Osman 191. bölümde heyecan dorukta: Turgut Gazi Oba’da!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 191’inci bölümüyle 7 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek. Nefesleri kesen bölümleri ile reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’, bu hafta da Türkiye’yi ekran başına kilitleyecek. İşte Kuruluş Osman’ın yeni bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 12:38 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 10:36
Kuruluş Osman 191. bölümde heyecan dorukta: Turgut Gazi Oba’da!

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Kayı obasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Osman Bey, fetih ateşini yakarak obasında büyük bir sefer hazırlığını başlatıyor. Yeni hedefler ve fetih planları doğrultusunda obada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Alp ve beyler, Osman Bey'in öncülüğünde fütuhata hazırlanırken, stratejik hamleler de ardı ardına geliyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

OSMAN BEY, İMPARATOR ANDRONİKOS'UN DAVETİYLE İZNİK'E GİDİYOR

Osman Bey, Bizans İmparatoru Andronikos'tan gelen daveti kabul ederek İznik'e gitmeye karar veriyor. Bu kritik görüşmenin perde arkasında neler olduğu merak edilirken, Osman Bey'in asıl maksadının yalnızca bir diplomatik ziyaret olmadığı anlaşılıyor. Osman Bey, Bizans sarayında yürütülecek bu temaslarla hem bölgedeki siyasi dengeyi çözmeyi hem de yeni fetih hamleleri için stratejik avantaj sağlamayı hedefliyor.

Kuruluş Osman 191. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

TURGUT GAZİ'NİN OBAYA DÖNÜŞÜ MERAK UYANDIRIYOR

Turgut Gazi, uzun süredir ayrı kaldığı Kayı obasına bir yabancı olarak geliyor. Onun Ertuğrul Bey'in alpı ve Osman Bey'in sadık dostu olduğu anlaşıldığında obada büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşanıyor. Turgut Gazi ve Osman Bey'in yıllar sonra gerçekleşecek ilk karşılaşması, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu buluşmanın, hem dostlukları hem de fütuhat planları açısından önemli sonuçlar doğuracağı anlaşılıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

"FETİH SADECE KILIÇLA DEĞİL, AŞLA VE İMANLA OLUR!"

Fetih hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Bala Hatun, bacılarla birlikte sefere hazırlanan alpler için ekmek ve yemek pişiriyor. Bu anlamlı çalışmada Bala Hatun, "Fütuhat sadece kılıçla olmaz, aşla imanla olur" diyerek önemli bir ders veriyor. Hem obanın kadınlarına hem de alplere manevi bir motivasyon aşılayan Bala Hatun'un bu sözleri, zaferin sadece savaş meydanında değil; inanç, birlik ve emekle kazanılacağını hatırlatıyor. Peki, Bala Hatun'un bu manevi desteği, Osman Bey ve alplerinin fetih yolundaki azmini nasıl etkileyecek?

Kaynak: atvKaynak: atv

CLAUDIUS VE KUÇAR CEPHESİNDE İTTİFAK ÇATIRDIYOR

Osman Bey'e karşı aradıkları başarıyı elde edemeyen Claudius ve Kuçar, büyük bir hayal kırıklığı içinde. Osman Bey'i yok edememenin verdiği öfke ve başarısızlık, ikili arasındaki ittifakı sarsmaya başlıyor. Özellikle Kuçar'ın artan hırsı ve kontrolsüz öfkesi, ittifakı tehlikeye atabilecek boyutlara ulaşıyor.

KUÇAR'DAN OSMAN BEY'E YENİ HAMLE

Gözünü intikam bürüyen Kuçar, Osman Bey'e karşı yeni bir hamle hazırlığında. Bu hamlenin ne olacağı ve Osman Bey'in buna nasıl karşılık vereceği büyük bir merak konusu. Kuçar'ın beklenmedik stratejileri, Kayı obasını ve Osman Bey'in fütühat planlarını tehdit edebilir.

Kaynak: atvKaynak: atv

BEGÜM HATUN YAKALANDI: BALA HATUN'UN PLANI İŞE YARADI!

Bala Hatun, kızlarını ve gelinlerini vazifelendirir. Kayı'lara karşı intikamla dolu olan Begüm Hatun yakalayacaklardır. Bala Hatun, Begüm'ü ele geçirmek için nasıl bir oyun kurmuştur? Ele geçirilen Begüm Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

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