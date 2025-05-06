Bir Gece Masalı’nda sürpriz doğum günü kutlaması!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Mahir, Canfeza'nın hayatında eksik kalan bu özel anıyı telafi etmek için kolları sıvıyor ve tüm sevdiklerini bu özel kutlamaya davet edecek. Ancak asıl sürpriz, babası Kürşat'tan gelecek.

Kaynak: atv Gözlerin dolacağı, gülümsemelerin eksik olmayacağı bu bölümde izleyiciler, Canfeza'nın en özel gününe tanıklık edecek. Sevgi, aile ve dostluğun iç ısıtan hikayesiyle Bir Gece Masalı, yine çok konuşulacak.