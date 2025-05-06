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Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe’den samimi açıklamalar!

atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’a güçlü bir karakterle dâhil olan başarılı oyuncu Mustafa Kırantepe, hem prodüksiyon sürecini hem de hayat verdiği Yiğit Bey karakterini anlattı. İzleyiciyle buluşan karakterin gri tarafları, dizinin iddialı sahneleri ve oyuncunun rolüne yaklaşımı, bu özel röportajda samimi bir dille anlatılıyor. İşte o röportaj...

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:59 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:59
Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe’den samimi açıklamalar!

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"Kuruluş Osman" gibi büyük bir prodüksiyonda yer almak sizin için ne ifade ediyor?

Sete girene kadar bu kadar büyük bir prodüksiyon olduğunun farkında değildim. Ama sete girdiğimde dekor, kostüm, çok kalabalık sahneler, aksiyon sahneleri… Tüm bunlara bakınca gerek plato gerekse prodüksiyon açısından dünya standartlarında bir proje içerisinde olduğumu fark ettim.

Yiğit Bey karakterini nasıl tanımlarsınız? Bu karakterle nasıl bir bağ kurdunuz?

Yiğit Bey, hayatta kalmak için herkesin zayıf noktalarını kendi lehine kullanabilecek ve kendini hak ettiği yerde olmadığını düşünen bir karakter. Hayatta kalma içgüdüsüyle bunları yaptığı için karakteri oyuncu olarak anlıyorum. Karakterin öncelikli derdi yerini sağlamlaştırmak.

Tarihî bir karakteri canlandırmak için nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiniz?

Her şeyden önce, oynadığım karakterin tarihi olmasından ziyade insan olarak nasıl bir karakteristik çizgisi olduğunu düşünüyorum. Sonra ince hatlarını oluşturmak için hikâyenin tarihsel zorunluluklarını karaktere yerleştiriyorum.

Kaynak: atvKaynak: atv

At binme, kılıç kullanma, dövüş sahneleri gibi fiziksel sahnelere hazırlanmak sizin için ne kadar zorlayıcıydı?

Daha önceki projeler nedeniyle kısa süreli at binme eğitimi almıştım. Karakter, fiziksel gücünden çok akıl oyunlarıyla kendini savunan bir karakter. Zaten bunu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz.

Dizide kullanılan tarihî kıyafetler ve aksesuarlarla çalışmak nasıl bir deneyim?

Her zaman kostüm, oyuncuya en yardımcı olan unsurdur ama tarihi karakterleri canlandırırken çok daha önemli. Kostüm, o karakteri giymekte oyuncu olarak bana çok yardımcı oldu. Özellikle bu kadar ustalıkla, ince işçilikle ve çok belli ki büyük emekle hazırlanmış kostümlerimiz, bir o kadar da rahat ve konforlu. Bu da beni şaşırttı.

Dizi setinde atmosfer nasıl? Ekip içi uyum hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Ekip birbirine çok alışkın ve çok profesyoneller. Bana da hiç yabancılık hissettirmediler ve tecrübelerinden yararlandım. Zor bir iş yapılıyor; sağlam bir ekip ruhu ancak böyle işleri kolaylaştırır ki bu da bizim projemizde mevcut.

Kaynak: atvKaynak: atv

Reyting rekorları kıran bir yapımda yer almak oyuncu olarak üzerinizde bir baskı oluşturuyor mu?

Sadece mutlu ve daha konforlu hissettiriyor. Zaten bu konuda da şanslı bir oyuncuyum.

Daha önceki projelerinizle kıyasladığınızda, bu dizide oyunculuk açısından sizi en çok zorlayan ne oldu?

Oyunculuk anlamında hiç zorlanmadım. Ama fiziksel olarak zorlayan bir rol.

Bu karakterle izleyiciye ne tür duygular ya da mesajlar vermeyi hedefliyorsunuz?

Yiğit Bey, her seyircinin içinde yaşadığı kötü ve iyinin çatışmasını seyirciye sunuyor. İnsan ruhundaki kötünün mü yoksa iyinin mi galip geleceğini süreçte seyirci de görecek. Seyirciye bu anlamda ayna tutan bir karakter.

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