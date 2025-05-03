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Kuruluş Osman 191. bölüm fragmanı yayınlandı: Gayri cenk vaktidir!

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı, ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 191. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan “Gayri cenk vaktidir!” sözleri yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı. İşte Kuruluş Osman 191. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 16:00 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 16:00
Kuruluş Osman 191. bölüm fragmanı yayınlandı: Gayri cenk vaktidir!

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Çarşamba akşamları izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'ın 191. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 191.bölüm fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 190. bölümünde evlatlarını Moğol esaretinden kurtaran Osman Bey, zaferin ardından Kayı Obası'na döndü. Oba meydanında halk tarafından coşkuyla karşılanan Osman Bey, ailesiyle yeniden bir araya geldi. Bu kavuşma sahneleri dikkat çekerken Osman Bey'i uzaktan izleyen Turgut Alp'in Kayı obasına dönüşü seyircide büyük bir heyecan yaratırken gözler büyük toya çevrildi.

Kaynak: atvKaynak: atv

OSMAN BEY VE BALA HATUN EVLATLARINI KURTARDI!

Kuruluş Osman'ın 190'ıncı bölümünde: Alaeddin Bey ve Orhan Bey'in tutsak tutulduğu yeri öğrenen Osman Bey ve Bala Hatun, evlatlarını kurtarmak için zaman kaybetmeden harekete geçti. Osman Bey, attığı okla Orhan Bey'in bağlı olduğu ipleri kopararak kurtuluşu başlattı.

"Bu çakal mekânını yıkıp başlarına viran edeceğiz!" diyerek saldırı emrini verdi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yoğun çatışmaların ardından Osman Bey ve Bala Hatun, evlatlarını sağ salim kurtarmayı başardı. Bu anlar ekran başındaki izleyiciye soluksuz anlar yaşattı.

Kaynak: atvKaynak: atv

İmparatorun emrine rağmen Kuçar'la iş birliği yapan Cladius, Brusa'ya döndü. Burada Sofia'nın adamlarına seslenen Cladius, "Brusa'yı eski kudretli günlerine döndüreceğim!" sözleriyle meydan okudu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ancak Sofia'ya sadık Hristo ve adamları bu çağrıyı net bir şekilde reddetti:"Biz sana biat etmeyiz! Sen imparatora ihanet ettin!" Söz konusu itaatsizlik karşısında öfkeye kapılan Cladius, adamlarına saldırı emri verdi. Brusa topraklarında şiddetli bir çatışma başladı. Hristo ve adamlarıyla kıyasıya süren mücadelede galip gelen taraf Cladius oldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu dizinin başrolünde Osman Bey karakteri ile başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba atv'de ekrana gelmeye devam edecek.

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