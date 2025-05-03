Kuruluş Osman 191. bölüm fragmanı yayınlandı: Gayri cenk vaktidir!

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Ancak Sofia'ya sadık Hristo ve adamları bu çağrıyı net bir şekilde reddetti:"Biz sana biat etmeyiz! Sen imparatora ihanet ettin!" Söz konusu itaatsizlik karşısında öfkeye kapılan Cladius, adamlarına saldırı emri verdi. Brusa topraklarında şiddetli bir çatışma başladı. Hristo ve adamlarıyla kıyasıya süren mücadelede galip gelen taraf Cladius oldu.