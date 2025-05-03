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Bir Gece Masalı 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Nereye gidersen git başını çevirdiğinde orada olacağım”

ATV’nin sevilen dizilerinden Bir Gece Masalı’nın 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Canfeza’nın “Nereye gidersen git başını çevirdiğinde orada olacağım” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 31. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 16:19
Bir Gece Masalı 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Nereye gidersen git başını çevirdiğinde orada olacağım

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Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahir ve Canfeza kıl payı Ozan'a yakalanmaktan kurtulurlar. Ama Gökçe'yi bulmanın peşini de bırakmazlar. Handan herkesten önce davranır ve Gökçe'yi başka bir yere gönderir. Ozan ise Gökçe'nin yerini öğrenmek için annesini Sare ile tehdit eder.

Babası tarafından kartları kapatılan Ferman, para bulmak zorundadır. Eve gizlice girip odasındaki altın ve paraları alır onları sermaye yaparak kumar oynar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yeni ipucu bulan Mahir ve Canfeza harekete geçer. Ancak arabaları yolda arıza yapar. Buldukları köye sığınırlar. Orada yardım ararlarken bir gece kalmak zorunda kalırlar ve kısa da olsa tüm dert ve sorunlarını unuturlar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Asaf Bey ile evliliğini kurtarmak isteyen Afet Hanım, Fatma'yı bekar bir tanıdıkları ile tanıştırır. Ancak damat adayı Fatma yerine Süreyya ile ilgilenince ortalık karışır. Şeref Bey, Süreyya'yı istemeye köşke gelir. Asaf Bey ise Gülizar'a tüm haklarından vazgeçmesi için avukat gönderir. Ancak Gülizar reddeder.

Kumarda kaybeden Ferman, babasına 17 Milyon getirmezse öldürüleceğini söyler. Asaf Bey fenalaşır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sare, Ozan ile kavga eden annesinin konuşmasından Kürşat'ın kızı olmadığını öğrenir.

Ozan, karısı Gökçe'yi bulmak için birinden yardım ister. O kişi Selim Alleme'dir. Ölmemiştir. Ozan ile öldü gösterilerek hapishaneden kaçırılmıştır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mahir, Salih'ten Ozan'ın Raşit'in adamı olduğunu, Selim Allame'nin kardeşi Gökçe ile evli olduğunu öğrenir. Öğrendiklerini paylaşmak için Kürşat'ı eve çağırır. Ozan'ın çok tehlikeli olduğunu konusunda uyarır.

Bir kadın ve iki çocuğun yer aldığı ipucu olabilecek bir fotoğrafı Kürşat'a gösteren Mahir; fotoğraftakilerin Handan, Ozan ve Gökçe olduğunu anlarlar.

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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