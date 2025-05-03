Bir Gece Masalı 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Nereye gidersen git başını çevirdiğinde orada olacağım”

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahir ve Canfeza kıl payı Ozan'a yakalanmaktan kurtulurlar. Ama Gökçe'yi bulmanın peşini de bırakmazlar. Handan herkesten önce davranır ve Gökçe'yi başka bir yere gönderir. Ozan ise Gökçe'nin yerini öğrenmek için annesini Sare ile tehdit eder.

Babası tarafından kartları kapatılan Ferman, para bulmak zorundadır. Eve gizlice girip odasındaki altın ve paraları alır onları sermaye yaparak kumar oynar.