Ceylan, Ferhat ile yakınlaşmaktan çekiniyor! İşte Sustalı Ceylan 5. bölümde yaşananlar...

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atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sustalı Ceylan, dün beşinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sustalı Ceylan, genç yaşta zorla evlendirilmiş bir kadın olan Ceylan'ın hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Sustalı Ceylan 6.bölüm fragmanı yayınlandı BEŞİNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Hem gerilim hem de duygusal sahneleriyle çok konuşulan bölümde; Ceylan, ilk kuryelik görevini başarıyla tamamlayarak Bekri'ye güvenilirliğini kanıtladı. Ancak Ferhat, bu işin Ceylan'a göre olmadığını yinelemekten geri durmadı. Bu sırada Yusuf'un taburcu olacağı haberinin sevincini yaşayan Ceylan, aynı tedaviyi gören başka bir çocuğun ailesine gizlice para yardımı yaparak yüreklere dokundu.

Kaynak: atv Bekri, Ferhat'a yıllar içinde bu düzeni nasıl kurduğunu anlatırken, "Hayalet"i bulmasını istedi. Bu gizemli figür, Ferhat'ın geçmişindeki büyük bir yarayı da açığa çıkardı: Bekri'nin peşinde olduğu kişi, Ferhat'ın yıllar önce kaybettiği kardeşi olabilir miydi?