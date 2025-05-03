Can Borcu’nun yeni bölümünde heyecan dorukta: Sırlar ortaya dökülecek!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Ayşe'nin ölümünün itirafıyla birlikte Ferit, Emel ve Sude yakalanmıştır.



Emel her ne kadar paniğe kapılsa da, son bir hamleyle bu işten sıyrılmanın yollarını aramaktadır. Ancak en büyük engeli oğludur. Tüm sırların ortaya dökülmesiyle birlikte Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma da başlamıştır. Ancak beklenmedik bir gelişmeyle oklar bu kez Çınar'a yönelir.

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