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30 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI: Total ve AB grubu sıralamaları açıklandı! Dün akşam hangi dizi reyting birincisi oldu?

30 Nisan Çarşamba günü televizyonda yayınlanan diziler, filmler ve programların reyting sonuçları seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. ATV’de Kuruluş Osman dizisi yayınlanırken TRT 1 ekranlarında UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi vardı. Diğer kanalların reyting sonuçları Total ve AB grubu sıralamasına göre araştırılıyor. Peki 30 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? İşte zirvenin sahibi!

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 09:15
30 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI: Total ve AB grubu sıralamaları açıklandı! Dün akşam hangi dizi reyting birincisi oldu?

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30 Nisan 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları izleyiciler tarafından takip ediliyor. Hangi dizi ya da programın zirvede yer aldığı, Total ve AB grubu sıralamalarında hangi yapımların öne çıktığı merak ediliyor. Peki reyting sıralaması nasıl şekillendi ve hangi yapım birinci oldu?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

30 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşam yayınlanan programlar arasında reyting sıralamasında hangi yapımın öne çıktığı izleyicilerin gündeminde yer aldı.
30 Nisan 2025'e ait reyting verileri henüz açıklanmadı. AB ve Total grubu sonuçları açıklandığında detaylar haberimize eklenecektir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

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