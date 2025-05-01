30 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI: Total ve AB grubu sıralamaları açıklandı! Dün akşam hangi dizi reyting birincisi oldu?

30 Nisan 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları izleyiciler tarafından takip ediliyor. Hangi dizi ya da programın zirvede yer aldığı, Total ve AB grubu sıralamalarında hangi yapımların öne çıktığı merak ediliyor. Peki reyting sıralaması nasıl şekillendi ve hangi yapım birinci oldu?