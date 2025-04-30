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Can Borcu 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben bu akşam sizinkilere niyetimi açıklamak istiyorum!

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Can Borcu’nun 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına gözünü karartan Mehmet’in “Ben bu akşam sizinkilere niyetimi açıklamak istiyorum!” sözleri damga vurdu. İşte Can Borcu 18. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:36
Can Borcu 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben bu akşam sizinkilere niyetimi açıklamak istiyorum!

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Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Can Borcu'nun 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Can Borcu 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür. Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak. Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır. Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Doğa, Defne ve Rüzgar arasındaki gerilim giderek büyür ve sonunda herkesi içine çeken bir krize dönüşür. Ateş'in de dahil olmasıyla ortalık karışır. Kaosun sonunda ise Doğa, herkesi şoke eden bir hamle yapar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Öte yandan Ferit'in halüsinasyonları artık tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Yasemin bu tehlikenin farkında değildir. Ancak Çınar, Ferit'in Sude'ye yaptıklarını öğrenir ve Yasemin'i korumak için harekete geçer. Yasemin'in gerçeği bilmediğini düşünen Çınar, aslında onun çoktan her şeyi öğrendiğinden habersizdir. Yasemin, Ferit ve Emel'in sonunu getirmeye bir adım daha yaklaşmıştır.

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