PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Sustalı Ceylan 5. bölümden ipuçları: Ceylan karanlık dünyada!

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan beşinci bölümüyle 2 Mayıs Cuma akşamı atv’de. Peki Sustalı Ceylan 5. bölümde neler olacak? İşte ipuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 10:25
Sustalı Ceylan 5. bölümden ipuçları: Ceylan karanlık dünyada!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bekri'nin acımasız güven testini geçen Ceylan, ilk görevi sırasında Bekri'nin iş birliği yaptığı kişilere ilişkin şüpheli bir detay fark eder. Yeni işinin yüzleştiği tehlikeleri nedeniyle kararından vazgeçip yol yakınken dönmek istese de artık çok geçtir. Yusuf'u kurtarmak için bulaştığı bu karanlık dünya Ceylan'ı her adımda daha da içine çeker.

Kaynak: atvKaynak: atv

Geçmişin ağır yükü altında her gün biraz daha ezilen Ferhat ise; Bekri'nin azılı düşmanı Hayalet'in, yıllardır aradığı kardeşi olup olmadığı ile ilgili gerçeğin peşindedir. Sabrı tükenen Ferhat, kardeşini bulmak için ne pahasına olursa olsun Bekri'den gizli, Bekri'ye karşı çalışır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yusuf'un hastaneden taburcu olmasıyla Ceylan ve Ferhat, aralarındaki tüm imkansızlıklara rağmen giderek yakınlaşırken; ölümden dönen Necmi kaldığı yerden Ceylan'ın hayatını cehenneme çevirmeye devam eder. Ceylan'ı hem oğlu hem de gelecekleri ile ilgili eskisinden de ağır tehdit ve sınavlar beklemektedir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ceylan her cephede ayrı savaş verdiği hayatta kalma mücadelesinde kendileri için bir çıkış yolu bulabilecek midir?

Kaynak: atvKaynak: atv

Geçmişin hayaletleri ile uğraşan Ferhat, Ceylan ve oğlu için hissettiği duygulara engel olabilecek midir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem’in Özel rahatsızlığı… Özgür Özel’in adaylık operasyonu: Hem Mansur Yavaş’ı hem Ekrem İmamoğlu’nu yıprattı
İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek’in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi
Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim: Yenileri sırada
İslam Memiş’ten ’48 saat’ uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek
İngiltere ve Fransa’dan Filistin’i tanıma adımı! Görüşmeler başladı
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Birçok ile sağanak, yıldırım, dolu ve fırtına geliyor! İstanbul, Ankara, Kocaeli...
Denizli’de korkunç olay! 2 yaşındaki bebeği öldüresiye dövdü! Sonra yakmaya kalkıştı
UTTS’de süre uzadı! İşte son tarih
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin jammer tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar
Trump istediğini aldı! ABD ve Ukrayna değerli madenler anlaşmasını imzaladı
Emlak kralı mirasını eski eşine bırakmıştı! İmza sahte çıktı! ABD’li kardeşler mirasa ortak oldu
CHP’li İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı!
CHP’li Ekrem İmamoğlu ve çetesinin gizli toplantı yapıp kameraları kapattığı otelin güvenlik müdürü itiraf etti!
Bakan Yerlikaya duyurdu: Beşiktaş’ta şerit ihlali yapan çakarlı maganda hakkında gereken yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den atama açıklaması! Kurban Bayramı ile yaz tatili birleşecek mi?
CHP’li Özel’in yolsuzluk çıkarmasında son durak Fransa!
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında konuşulmayan detay! 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD’nin resmi daveti | İmamoğlu’nun A Takımı ve ilişkileri
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan bahanelerle dolu fesih kongresi açıklaması: Öcalan doğrudan katılmasa da olur
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz!