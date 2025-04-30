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Kuruluş Osman'nın yeni bölümünde heyecan dorukta: Osman Bey tüm tepkileri göze alıyor!

Başrolünü ‘Osman Bey’ karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Kuruluş Osman’nın yeni bölümünde heyecan dorukta: Osman Bey tüm tepkileri göze alıyor!

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ATV ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın sürprizlerle dolu yeni bölümü çok konuşulacak. Bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek olan bölümün konusu şöyle; Osman Bey'in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, beyler arasında derin görüş ayrılıklarına yol açar. Devletin geleceği için bu adımı atan Osman Bey, tepkileri göze alır. Ancak beylerin güvenini sarsmadan bu fırtınayı atlatması mümkün olacak mıdır?

KARIŞIKLIK ÇIKACAK MI?
Tuzaklarının boşa çıkmasıyla öfkelenen Kuçar, Osman Bey'in yalnız kalması için yeni bir plan yapar. Bey'leri Osman'dan uzaklaştırmayı hedefleyen Kuçar, Hasan Bey'in çıkışını büyük bir fırsata dönüştürmek ister. Kuçar, obada istediği karışıklığı sağlayabilecek midir?

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