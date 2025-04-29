Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 29 Nisan Salı günü puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün yayınlanıyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışması 29 Nisan 2025 Salı günü kim çeyrek altının sahibi oldu? İşte puan durumu.

(Kaynak: Gelinim Mutfakta)

29 NİSAN 2025 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin yarışma programı Gelinim Mutfakta, 29 Nisan 2025 Salı günü kim birinci oldu sorusu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Peki çeyrek altının sahibi kim oldu?

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta, 29 Nisan 2025 Salı günü çeyrek altının sahibi henüz açıklanmadı.

29 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

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