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Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Bu toprakların gördüğü en kanlı savaş olacak!

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 190. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına “Bu toprakların gördüğü en kanlı savaş olacak!” sözleri damga vurdu. İşte heyecanı doruklara çıkaran Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı...

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:43 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:43
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Bu toprakların gördüğü en kanlı savaş olacak!

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Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 190. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey'in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, beyler arasında derin görüş ayrılıklarına yol açar. Devletin geleceği için bu adımı atan Osman Bey, tepkileri göze alır. Ancak beylerin güvenini sarsmadan bu fırtınayı atlatması mümkün olacak mıdır?

Kaynak: atvKaynak: atv

KUÇAR'DAN YENİ HAMLE: OSMAN BEY'İ YALNIZLAŞTIRMAK

Tuzaklarının boşa çıkmasıyla öfkelenen Kuçar, Osman Bey'in yalnız kalması için yeni bir plan yapar. Bey'leri Osman'dan uzaklaştırmayı hedefleyen Kuçar, Hasan Bey'in çıkışını büyük bir fırsata dönüştürmek ister. Kuçar, obada istediği karışıklığı sağlayabilecek midir?

Kaynak: atvKaynak: atv

CLAUDİUS'TAN DARBE GİRİŞİMİ!

Sofia'nın Osman Bey'le anlaşmasından sonra harekete geçen Claudius, Brusa tahtı için tehlikeli bir darbe planı kurar. Bu hamle, Osman ve Sofia ittifakını yerle bir edebilir. Claudius'un bu güç oyunu ne gibi sonuçlar doğuracak?

Kaynak: atvKaynak: atv

BALA HATUN VE HALİME YOLCULUKTA

Alaeddin ve Gonca'nın ortadan kaybolması üzerine Bala Hatun ve Halime, onları bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller hem sabırlarını hem de inançlarını sınar. Evlatları uğruna bu yolculuk nereye varacaktır?

Kaynak: atvKaynak: atv

GONCA HATUN HAYATTA KALACAK MI?

Alaeddin Bey, Gonca'yı kurtarabilmek için zekice bir plan kurar. Ancak Kuçar bu oyunu fark eder ve acımasız kararını verir: Gonca sağ çıkmamalı! Alaeddin'in gönlünde yer eden "Gül Goncası" şehitliğe mi yürüyecek?

Kaynak: atvKaynak: atv

ESARETİN GÖLGESİNDE İKİ KARDEŞ

Orhan Bey'in bu çaresizliği, kardeşiyle arasındaki buzları eritecek mi? Zor zamanlar, kırgınlıkları unutturacak mı?

Kaynak: atvKaynak: atv

OSMAN BEY'DEN İNTİKAM ATEŞİ

Evlatlarının tehlikede olduğunu öğrenen Osman Bey, derhal harekete geçer. Bala Hatun'la birlikte çocuklarını kurtarmak için yola koyulan Osman Bey'i büyük bir oyun beklemektedir. Ancak bu kez Osman Bey sadece kurtarmakla kalmayacak, düşmanlarına unutulmaz bir darbe indirecektir. Kuçar ve Claudius'a ağır bir hezimet mi yaşatılacak?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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