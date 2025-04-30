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Bir Gece Masalı 31. bölüm fragmanı yayınlandı: Mezardaki Selim değil!

Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı’nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına “Mezardaki Selim değil!” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 10:09 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 10:09
Bir Gece Masalı 31. bölüm fragmanı yayınlandı: Mezardaki Selim değil!

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ATV'nin sevilen dizilerinden Bir Gece Masalı'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Mezardaki Selim değil!" sözleri damga vurdu.

Bir Gece Masalı 31. bölüm fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canfeza ve Mahir bir yandan Ozan'ın sırlarını araştırırken bir yandan kendi aşklarının tadını çıkarırlar. Gökçe'yle ilgili buldukları bir ipucu onları hiç beklemedikleri bir maceraya sürükler.

Kaynak: atvKaynak: atv

Köşkte ise Canfeza'nın verdiği fikirle bir plan kuran Afet ile Süreyya; Fatma'yı zengin ve yaşlı bir aile dostu ile evlendirip başlarından göndermek için çabalarlar. Ancak beklenmedik bir durum ortalığı karıştırır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bir köy evinde gelecekteki yaşamlarının provasını yapan Mahir ve Canfeza oradan büyük bir dersle ve çok önemli bir kararla dönerken Canfeza'yı büyük bir sürpriz beklemektedir. Mahir'e bana gökten yıldızları indirebilir misin diye soran Canfeza sorusunun cevabını büyülü bir akşamla alacaktır.

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