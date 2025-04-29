Kuruluş Osman 109. bölüm nefes kesecek: Brusa tahtı karışıyor! Claudius darbe için harekete geçti

Osman Bey'in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, beyler arasında derin görüş ayrılıklarına yol açar. Devletin geleceği için bu adımı atan Osman Bey, tepkileri göze alır. Ancak beylerin güvenini sarsmadan bu fırtınayı atlatması mümkün olacak mıdır?
KUÇAR'DAN YENİ HAMLE: OSMAN BEY'İ YALNIZLAŞTIRMAK
Tuzaklarının boşa çıkmasıyla öfkelenen Kuçar, Osman Bey'in yalnız kalması için yeni bir plan yapar. Bey'leri Osman'dan uzaklaştırmayı hedefleyen Kuçar, Hasan Bey'in çıkışını büyük bir fırsata dönüştürmek ister. Kuçar, obada istediği karışıklığı sağlayabilecek midir?
Kaynak: atv
CLAUDIUS'TAN DARBE GİRİŞİMİ!
Sofia'nın Osman Bey'le anlaşmasından sonra harekete geçen Claudius, Brusa tahtı için tehlikeli bir darbe planı kurar. Bu hamle, Osman ve Sofia ittifakını yerle bir edebilir. Claudius'un bu güç oyunu ne gibi sonuçlar doğuracak?
Kaynak: atv
BALA HATUN VE HALİME YOLCULUKTA
Alaeddin ve Gonca'nın ortadan kaybolması üzerine Bala Hatun ve Halime, onları bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller hem sabırlarını hem de inançlarını sınar. Evlatları uğruna bu yolculuk nereye varacaktır?
GONCA HATUN HAYATTA KALACAK MI?
Alaeddin Bey, Gonca'yı kurtarabilmek için zekice bir plan kurar. Ancak Kuçar bu oyunu fark eder ve acımasız kararını verir: Gonca sağ çıkmamalı! Alaeddin'in gönlünde yer eden "Gül Goncası" şehitliğe mi yürüyecek?