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Kuruluş Osman 109. bölüm nefes kesecek: Brusa tahtı karışıyor! Claudius darbe için harekete geçti

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın sürprizlerle dolu 190’uncu bölümü çok konuşulacak. 30 Nisan Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek yeni bölümde Osman Bey’in, Sofia ile yaptığı anlaşma obada büyük bir sarsıntıya neden olur. Her kararında devletinin bekasını gözeten Osman Bey, bu kez Bey’lerinin tepkisini göze alır. İşte Kuruluş Osman 109. bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 14:10
Kuruluş Osman 109. bölüm nefes kesecek: Brusa tahtı karışıyor! Claudius darbe için harekete geçti

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Osman Bey'in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, beyler arasında derin görüş ayrılıklarına yol açar. Devletin geleceği için bu adımı atan Osman Bey, tepkileri göze alır. Ancak beylerin güvenini sarsmadan bu fırtınayı atlatması mümkün olacak mıdır?

Kuruluş Osman 190. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

KUÇAR'DAN YENİ HAMLE: OSMAN BEY'İ YALNIZLAŞTIRMAK

Tuzaklarının boşa çıkmasıyla öfkelenen Kuçar, Osman Bey'in yalnız kalması için yeni bir plan yapar. Bey'leri Osman'dan uzaklaştırmayı hedefleyen Kuçar, Hasan Bey'in çıkışını büyük bir fırsata dönüştürmek ister. Kuçar, obada istediği karışıklığı sağlayabilecek midir?

Kaynak: atvKaynak: atv

CLAUDIUS'TAN DARBE GİRİŞİMİ!

Sofia'nın Osman Bey'le anlaşmasından sonra harekete geçen Claudius, Brusa tahtı için tehlikeli bir darbe planı kurar. Bu hamle, Osman ve Sofia ittifakını yerle bir edebilir. Claudius'un bu güç oyunu ne gibi sonuçlar doğuracak?

Kaynak: atvKaynak: atv

BALA HATUN VE HALİME YOLCULUKTA

Alaeddin ve Gonca'nın ortadan kaybolması üzerine Bala Hatun ve Halime, onları bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller hem sabırlarını hem de inançlarını sınar. Evlatları uğruna bu yolculuk nereye varacaktır?

Kuruluş Osman 190. bölüm fragmanı yayınlandı

GONCA HATUN HAYATTA KALACAK MI?

Alaeddin Bey, Gonca'yı kurtarabilmek için zekice bir plan kurar. Ancak Kuçar bu oyunu fark eder ve acımasız kararını verir: Gonca sağ çıkmamalı! Alaeddin'in gönlünde yer eden "Gül Goncası" şehitliğe mi yürüyecek?

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ESARETİN GÖLGESİNDE İKİ KARDEŞ

Orhan Bey'in bu çaresizliği, kardeşiyle arasındaki buzları eritecek mi? Zor zamanlar, kırgınlıkları unutturacak mı?

Kaynak: atvKaynak: atv

OSMAN BEY'DEN İNTİKAM ATEŞİ

Evlatlarının tehlikede olduğunu öğrenen Osman Bey, derhal harekete geçer. Bala Hatun'la birlikte çocuklarını kurtarmak için yola koyulan Osman Bey'i büyük bir oyun beklemektedir. Ancak bu kez Osman Bey sadece kurtarmakla kalmayacak, düşmanlarına unutulmaz bir darbe indirecektir. Kuçar ve Claudius'a ağır bir hezimet mi yaşatılacak?

Kaynak: atvKaynak: atv

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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