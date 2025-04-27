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Sustalı Ceylan'ın yeni bölümüne bıçak kemiğe dayandı: Necmi köşeye sıkıştı!

Sustalı Ceylan, güçlü hikayesi ve duygusal sahneleriyle 2 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de atv’de. Dizinin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
Sustalı Ceylan’ın yeni bölümüne bıçak kemiğe dayandı: Necmi köşeye sıkıştı!

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ATV ekranlarının sevilen dizisi "Sustalı Ceylan" önceki gün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Dilara, Yusuf için yurtdışından özel bir ilaç getirerek Ceylan'a büyük bir destek sağladı. Hastanede babasını gören Yusuf'un "Ben de hastaydım, iyileştim" diyerek elini tutması ise izleyenlerin yüreğini dağladı. Ceylan, oğlunun böbreğini geri alabilmek için Necmi'yi köşeye sıkıştırdı. Ancak Necmi'nin bunu reddetmesi üzerine, Ceylan bıçağı Necmi'nin boğazına dayadı. Necmi, ilk kez Ceylan'ın gözlerindeki kararlılığı görünce büyük bir şok yaşadı.

Bu sırada başka bir cephede, Nur'u takip eden Cevahir, onu bir tacizciden kurtardı ve yaşadığı gerçeği Ceylan'a anlatması için Nur'u ikna etmeye çalıştı. Cevahir ayrıca, Yusuf'a böbreğini vermek istedi. Ancak Ceylan, bu büyük fedakarlığa izin vermedi. Cevahir bunun üzerine babasına rest çekti: "Sen babasıysan, ben de abisiyim!" diyerek Yusuf'un hayatı için kendi babasını tehdit etti.

POLİSLER YAKALADI
Ferhat, Ceylan'ın karanlık işlere bulaşmasını engellemeye çalıştıysa da Bekri buna mani oldu. Oğlunun hayatı için her şeyi göze alan Ceylan, Bekri'nin kuryesi oldu. Ancak ilk görevinde hana adım atar atmaz sivil polisler tarafından yakalandı.

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