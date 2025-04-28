"Kim Milyoner Olmak İster" yeni bölümüyle pazar akşamı atv'de!

Efsane yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 4 Mayıs Pazar akşamı saat 20'de yeni bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Oktay Kaynarca (Takvim.com.tr)

MİLYONER KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

İlk günden bu yana milyonlarca izleyicinin büyük bir ilgiyle takip ettiği ve kazandırmaya devam eden yarışma, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekranlarda olmaya devam ediyor.

Oktay Kaynarca (Takvim.com.tr)



EN YÜKSEK PARA ÖDÜLÜ 5 MİLYON TL

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu yarışmada, bilgi ve heyecan dolu anlar yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Türkiye'nin ekran klasiği haline gelen "Kim Milyoner Olmak İster" bilgiye dayalı sorularıyla hem eğlendiriyor hem de kazandırıyor.