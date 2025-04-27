Nursel ile Mutfak Bahanenin yeni bölümünde duygusal anlar: Seyirciler ekran başından ayrılamadı!

ATV'de yayınlanan Nursel ile Mutfak Bahane'de bu hafta duygusal anlar yaşandı. Programa, oğlu ve gelini ile gelen fenomen kayınvalide Melek final gününe damga vurdu. İranlı gelini Mehri'ye karşı kriterleri olan ama gelinini çok sevdiğini söyleyen kayınvalide eleştirilerin hedefi oldu. Oğlunun iki nişan atmasına sebep olduğu için kayınvalideler tarafından eleştirilen Melek Hanım'ın gelini ile anlaşıp anlaşamayacağı merak konusu oldu.



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yıllar önce annesini kaybeden ve onu çok özleyen Mehri gözyaşlarını tutamadı. Kayınvalidesini annesi yerine koyduğunu söyleyen güzel gelin annesini ancak rüyalarında görebildiğini gözyaşlarıyla anlattı. Öte yandan Zeyneti ve Murat çifti 20 bileziğin sahibi olurken, Pınar ve Mustafa çifti yarışmaya veda ettiler.

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