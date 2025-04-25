Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 25 Nisan 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci olan isim!

Yemekteyiz programında haftanın final bölümü yayınlanıyor. 25 Nisan Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, büyük ödülün sahibi belli oldu. Peki Yemekteyiz'in kazananı kim oldu? İşte yarışmada kazanan isim…
Yemekteyiz programında haftanın final bölümü yayınlanıyor. 25 Nisan Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, büyük ödülün sahibi belli oldu. Peki Yemekteyiz'in kazananı kim oldu? İşte yarışmada kazanan isim…
YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yemekteyiz yarışması, 25 Nisan 2025 Cuma günü hafta finali ile izleyici karşısına çıkıyor. Hafta boyunca her gün yayınlanan programda, bugün final heyecanı yaşanacak. Bölümün sonunda, hafta boyunca en yüksek puanı toplayan yarışmacı birinciliği kazanacak.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
METİN BEY
KADER HANIM
NAZMİYE HANIM
MERT BEY
PINAR HANIM