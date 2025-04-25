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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 25 Nisan 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci olan isim!

TV8'de yayınlanan Yemekteyiz yarışması 25 Nisan Cuma günü final bölümünde 150 Bin TL’yi kazanan yarışmacı merak ediliyor. Bir hafta boyunca yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, büyük ödül için son kez mutfakta mücadele etti. Peki 25 Nisan Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte birinci olan isim!

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 16:47
Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 25 Nisan 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci olan isim!

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Yemekteyiz programında haftanın final bölümü yayınlanıyor. 25 Nisan Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, büyük ödülün sahibi belli oldu. Peki Yemekteyiz'in kazananı kim oldu? İşte yarışmada kazanan isim…

(Kaynak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz)(Kaynak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz)

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yemekteyiz yarışması, 25 Nisan 2025 Cuma günü hafta finali ile izleyici karşısına çıkıyor. Hafta boyunca her gün yayınlanan programda, bugün final heyecanı yaşanacak. Bölümün sonunda, hafta boyunca en yüksek puanı toplayan yarışmacı birinciliği kazanacak.

(Kaynak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz)(Kaynak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz)

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

METİN BEY

KADER HANIM

NAZMİYE HANIM

MERT BEY

PINAR HANIM