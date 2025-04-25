Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Yabancı gelin Mehri’nin anne özlemi...

Oğlu ve gelini ile gelen fenomen kayınvalide Melek final gününe damga vurdu. İran'lı gelini Mehri'ye karşı kriterleri olan ama gelinini çok sevdiğini söyleyen kayınvalide eleştirilerin hedefi oldu. Oğlunun iki nişan atmasına sebep olduğu için kayınvalideler tarafından eleştirilen Melek Hanım'ın gelini ile anlaşıp anlaşamayacağı merak konusu oldu.
Kaynak: atv
YAPTIĞI PUANLAMA KRİZE SEBEP OLDU
Günlerdir gelinine puan vermeyen Beyhan kayınvalide Yeşim'i gözyaşlarına boğdu. Ağlayarak stüdyoyu terk eden Yeşim herkesi üzdü. Final günü elenme korkusuyla kayınvalidesine sitem eden Yeşim, gözyaşlarını tutamadı. Yarışmadaki amacını ve kazanma isteğini gözyaşları içinde anlatan Yeşim "Bu savaşı tek başıma veriyorum." diyerek Beyhan kayınvalideye seslendi.
Kaynak: atv
KAYINVALİDELER ARASINDAKİ BÜYÜK ANLAŞMAZLIĞIN SEBEBİ NE?
Kendisinin ünlü olduğunu ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin para vermesi gerektiğini söyleyen Beyhan kayınvalide Azime Hanım'ı da çevirdiği oyuna dahil edince ortalık karıştı. Azime kayınvalideyi menajeri ilan edip komisyon vereceğini söyleyen Beyhan kayınvalide para vermekten vazgeçince ikilinin arasında kara kedi girdi.