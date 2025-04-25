Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Yabancı gelin Mehri’nin anne özlemi...

Oğlu ve gelini ile gelen fenomen kayınvalide Melek final gününe damga vurdu. İran'lı gelini Mehri'ye karşı kriterleri olan ama gelinini çok sevdiğini söyleyen kayınvalide eleştirilerin hedefi oldu. Oğlunun iki nişan atmasına sebep olduğu için kayınvalideler tarafından eleştirilen Melek Hanım'ın gelini ile anlaşıp anlaşamayacağı merak konusu oldu.