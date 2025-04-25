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Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Yabancı gelin Mehri’nin anne özlemi...

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor! Peki Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Kayınvalideler arasındaki büyük anlaşmazlığın sebebi ne?

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 16:36
Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Yabancı gelin Mehri’nin anne özlemi...

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Oğlu ve gelini ile gelen fenomen kayınvalide Melek final gününe damga vurdu. İran'lı gelini Mehri'ye karşı kriterleri olan ama gelinini çok sevdiğini söyleyen kayınvalide eleştirilerin hedefi oldu. Oğlunun iki nişan atmasına sebep olduğu için kayınvalideler tarafından eleştirilen Melek Hanım'ın gelini ile anlaşıp anlaşamayacağı merak konusu oldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

YAPTIĞI PUANLAMA KRİZE SEBEP OLDU

Günlerdir gelinine puan vermeyen Beyhan kayınvalide Yeşim'i gözyaşlarına boğdu. Ağlayarak stüdyoyu terk eden Yeşim herkesi üzdü. Final günü elenme korkusuyla kayınvalidesine sitem eden Yeşim, gözyaşlarını tutamadı. Yarışmadaki amacını ve kazanma isteğini gözyaşları içinde anlatan Yeşim "Bu savaşı tek başıma veriyorum." diyerek Beyhan kayınvalideye seslendi.

Kaynak: atvKaynak: atv

KAYINVALİDELER ARASINDAKİ BÜYÜK ANLAŞMAZLIĞIN SEBEBİ NE?

Kendisinin ünlü olduğunu ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin para vermesi gerektiğini söyleyen Beyhan kayınvalide Azime Hanım'ı da çevirdiği oyuna dahil edince ortalık karıştı. Azime kayınvalideyi menajeri ilan edip komisyon vereceğini söyleyen Beyhan kayınvalide para vermekten vazgeçince ikilinin arasında kara kedi girdi.

Kaynak: atvKaynak: atv

YABANCI GELİN MEHRİ'NİN ANNE ÖZLEMİ

Yıllar önce annesini kaybeden ve onu çok özleyen Mehri gözyaşlarını tutamadı. Kayınvalidesini annesi yerine koyduğunu söyleyen güzel gelin annesini ancak rüyalarında görebildiğini gözyaşlarıyla anlattı.

Kaynak: atvKaynak: atv

HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Zeyneti ve Murat çifti 20 bileziğin sahibi olurken, Pınar ve Mustafa çifti yarışmaya veda ettiler.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

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