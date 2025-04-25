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Bir Gece Masalı 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: 3 güne ben seni tavlardım!

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı’nın 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Romantik sahnelerin yer aldığı fragmana Mahir’in “3 güne ben seni tavlardım” sözleri damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 30. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 16:14 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 16:14
Bir Gece Masalı 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: 3 güne ben seni tavlardım!

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Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

29.BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Ozan'ın planı tutmadı. Canfeza'yı podyumdan zorla indiren Mahir, ona abisi ile Raşit'in bağlantısını anlatınca ikili sorunlarını Urfalı ve Şehrazat gibi çözerler. Güçlerini birleştiren ikili Ozan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ferman ile Efsane'nin çocukları için yaptığı cinsiyet partisini Asaf Bey basar. Mahir ve Canfeza sorunlarını birlikte aşarken ikili uzun zaman sonra ilk kez romantik anlar yaşarlar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Defile sonrası Ozan ve annesinin tuhaflıklarını daha iyi anlayan Sare; Canfeza ile arasındaki buzları eritir. Vicdan azabı çeken Afet Hanım, Süreyya'dan yardım ister.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sare'nin isteme gecesine imam getiren Ferman'ın niyeti ortaya çıktı. Herkes toplanmışken genç adam Efsane ile imam nikahı kıymak ister. O sırada Ozan'a evdeki güvenlik kamerasının görüntülerini kesildiği bilgisi gelir. Şüphelenen Ozan, eve yola çıkar. Mahir ve Canfeza evde zorla tutulan Gökçe'yi kurtarmak ister. Ozan ise elinde silahla eve girer.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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