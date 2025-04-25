Bir Gece Masalı 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: 3 güne ben seni tavlardım!

Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

29.BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Ozan'ın planı tutmadı. Canfeza'yı podyumdan zorla indiren Mahir, ona abisi ile Raşit'in bağlantısını anlatınca ikili sorunlarını Urfalı ve Şehrazat gibi çözerler. Güçlerini birleştiren ikili Ozan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ferman ile Efsane'nin çocukları için yaptığı cinsiyet partisini Asaf Bey basar. Mahir ve Canfeza sorunlarını birlikte aşarken ikili uzun zaman sonra ilk kez romantik anlar yaşarlar.