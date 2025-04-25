Kardelenler 10. bölümden ipuçları: Fatoş, Koray’la ilgili gerçekleri öğrenir!

Arif'in Koray yüzünden yaralanması ve beraberinde gelişinde olaylar, Korkmaz ailesi için yeni bir mücadelenin başlangıcı olur.

Kaynak: atv

Gülcan ile Fatoş, karşılarına çıkan fırsatla geleceklerini güvence altına almak isterken; Kahraman ile Raci, anneleri Hicran'a beklenmedik bir sürpriz yaparlar.

Kaynak: atv

Yankı, Aysel ile barışmak için komik bir durumun içine düşer. Koray'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Fatoş, hiç ummadığı bir durumla karşılaşırken, Korkmaz ailesi yaşanan tüm acılara ve zorluklara rağmen yine bir aradadır.