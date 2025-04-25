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Can Borcu 17. bölümde heyecan dorukta: Aşk zorlu bir sınav!

Ebru Özkan Saban, Cüneyt Mete, Mine Tugay ve Bülent İnal gibi sevilen isimleri bir araya getiren Can Borcu’nun merakla beklenen 17’nci bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. İşte atv ekranlarında yayınlanan Can Borcu 17. bölümde yaşanacak olaylar...

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 12:09 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 12:10
Can Borcu 17. bölümde heyecan dorukta: Aşk zorlu bir sınav!

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Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür. Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak. Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır. Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Doğa, Defne ve Rüzgar arasındaki gerilim giderek büyür ve sonunda herkesi içine çeken bir krize dönüşür. Ateş'in de dahil olmasıyla ortalık karışır. Kaosun sonunda ise Doğa, herkesi şoke eden bir hamle yapar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Öte yandan Ferit'in halüsinasyonları artık tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Yasemin bu tehlikenin farkında değildir. Ancak Çınar, Ferit'in Sude'ye yaptıklarını öğrenir ve Yasemin'i korumak için harekete geçer. Yasemin'in gerçeği bilmediğini düşünen Çınar, aslında onun çoktan her şeyi öğrendiğinden habersizdir. Yasemin, Ferit ve Emel'in sonunu getirmeye bir adım daha yaklaşmıştır.

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