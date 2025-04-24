Kuruluş Osman 190. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: O küffarı cayır cayır yakacağız!

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın 190. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "O küffarı cayır cayır yakacağız!" sözleri damga vurdu.

OSMAN BEY VE BALA HATUN HALİME'Yİ KURTARDI

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 189'uncu bölümünde seyirciyi ekran başına kilitleyen nefes kesici anlar yaşandı. Halime'nin uçurumdan atlayarak ortadan kaybolması, Osman Bey'in ailesini derin bir kedere sürükledi.

Kaynak: atv

Kuruluş Osman'ın 189'uncu bölümünde, ormanda umutsuzca süren arayış, Orhan Bey'in bulduğu bir iz sayesinde yeniden umut verdi. Yaralı halde dere yatağında gözlerini açan Halime, toparlanmaya çalışırken Kuçar'ın fedaileriyle karşılaştı. Korkuyla kaçan Halime'yi arayan Osman Bey, kızı Halime'yle ormanda karşılaştı.

"Gayrı buldum seni, ver elini… Herkes seni bekler," diyerek Halime'ye yaklaşan Osman Bey, beklemediği bir yanıt aldı. Halime, "Bunca şeyden sonra yüzüne bakamam, yapamam," diyerek uzaklaştı. Tam bu sırada ormana yayılan fedailer, Osman Bey'e saldırdı. Orhan Bey'in yardımıyla başlayan çarpışmaya, Boran Bey ve Alplerin desteği de eklenince, fedailer püskürtüldü.

Kaçmaya çalışırken düşerek baygınlık geçiren Halime'yi, Bala Hatun ve Sofia ormanda buldu. Halime'nin başında ağlayan Bala Hatun, "Uyanmaz Osman, açmaz gözünü!" diyerek feryat ederken, Halime'nin göğsüne sert darbeler indirerek onu hayata döndürmeye çalıştı.

Kendine gelen Halime gözlerini açtığında çevresindekilere şaşkınlıkla bakarken, Osman Bey'in "Kızım, iyi misin? Yaran nasıldır?" sorusuna şu cümleyle yanıt verdi: "Siz bana 'kızım' dedikçe, benim yaram daha çok kanıyor…"

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, Ahmet Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Burak Özçivit'in Osman Bey'e hayat verdiği Kuruluş Osman, bu bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.