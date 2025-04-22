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ATV CANLI 🔴 ATV telefondan mobil canlı izleme ekranı! Kesintisiz, full HD yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Kupa yolculuğunda sona yaklaşılan bu haftada, yarı final ilk maçı kapsamında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ise ATV ekranlarından yayınlanacak.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 19:31 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 19:31
ATV CANLI 🔴 ATV telefondan mobil canlı izleme ekranı! Kesintisiz, full HD yayın

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Heyecanlı maç için geri sayım başladı. Kritik karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği şekilde 22 Nisan 2025 Salı akşamı saat 20.30'da ATV ekranlarında canlı yayınlanacak.

Fotoğraflar: ATVFotoğraflar: ATV

📺 ATV Canlı Yayın Bilgileri

Futbol tutkunlarının ekran başına kilitlendiği ATV, Ziraat Türkiye Kupası'nı takip edenler için bu akşamki yayında şu akışı sunacak:

🔴 19.45 – Kupa Günlüğü: Maç öncesi analizler, muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleriyle ekranlarda olacak.

🔴 20.30 – Tümosan Konyaspor - Galatasaray Maçı: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiminde başlayacak.

🔴 22.45 – Bir Gece Masalı: Maç sonrası yayın.

ATV CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN

📡 ATV FREKANS BİLGİSİ (HD YAYIN)

🔶 Türksat 4A

🔶 Frekans: 12053

🔶 Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

🔶 Sembol Oranı: 27500

🔶 FEC: 5/6

📲 MAÇI ONLİNE İZLEMEK İSTEYENLER İÇİN

Konyaspor - Galatasaray maçını kesintisiz ve canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden HD kalitede canlı yayın seçeneğini kullanabilir:

⚽ KONYASPOR - GALATASARAY MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Stadyum: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

Tarih/Saat: 22 Nisan 2025, Salı / 20.30

Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Yayın: ATV (HD ve dijital platformda canlı)

Galatasaray, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyerek bu tura yükselirken; ev sahibi Konyaspor ise C Grubu lideri olarak direkt yarı finale adını yazdırdı. Final yolunda tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu mücadelede kazanan ekip, büyük finale bir adım daha yaklaşmış olacak.

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