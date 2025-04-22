ATV CANLI 🔴 ATV telefondan mobil canlı izleme ekranı! Kesintisiz, full HD yayın

Futbol tutkunlarının ekran başına kilitlendiği ATV , Ziraat Türkiye Kupası'nı takip edenler için bu akşamki yayında şu akışı sunacak:

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Konyaspor - Galatasaray maçını kesintisiz ve canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden HD kalitede canlı yayın seçeneğini kullanabilir:

⚽ KONYASPOR - GALATASARAY MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Stadyum: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

Tarih/Saat: 22 Nisan 2025, Salı / 20.30

Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Yayın: ATV (HD ve dijital platformda canlı)

Galatasaray, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyerek bu tura yükselirken; ev sahibi Konyaspor ise C Grubu lideri olarak direkt yarı finale adını yazdırdı. Final yolunda tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu mücadelede kazanan ekip, büyük finale bir adım daha yaklaşmış olacak.