ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN | Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların yayın akış listesi!

Seyirciler, 22 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan dizi ve filmlerin hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Bugün ekrana gelecek dizi ve programlar merakla beklenirken, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve ATV'de Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yayınlanacak. Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte güncel yayın akışı…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Konyaspor-Galatasaray (20:30)
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı (20:00)
KANAL D: Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (yabancı film)
STAR TV: Kral Kaybederse (yeni bölüm)
SHOW TV: Bahar (yeni bölüm)
22 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert (CANLI İZLE)
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
19:45 - Kupa Günlüğü
20:30 - Tümosan Konyaspor - Galatasaray
22 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 - Hayallerinin Peşinde
06:40 - Vuslat
10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:35 - Teşkilat
17:40 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
22 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken (Canlı)
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)
16:15 Kiralık Aşk (Tekrar)
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Kral Kaybederse (Yeni Bölüm)
00:15 Sahipsizler (Tekrar)