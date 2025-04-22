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ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN | Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların yayın akış listesi!

Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmlerin olduğu merak edilirken, Atv ekranlarından Konyaspor ile Galatasaray maçı yayınlanacak. 22 Nisan Salı günü televizyonda neler olduğu ve bugünkü kanalların yayın akışı seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki Konyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta? İşte ATV yayın akışı!

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 12:27 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 12:27
ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN | Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların yayın akış listesi!

Seyirciler, 22 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan dizi ve filmlerin hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Bugün ekrana gelecek dizi ve programlar merakla beklenirken, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve ATV'de Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yayınlanacak. Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte güncel yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN | Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların yayın akış listesi!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Konyaspor-Galatasaray (20:30)

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı (20:00)

KANAL D: Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (yabancı film)

STAR TV: Kral Kaybederse (yeni bölüm)

SHOW TV: Bahar (yeni bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN | Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların yayın akış listesi!

22 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert (CANLI İZLE)

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

19:45 - Kupa Günlüğü

20:30 - Tümosan Konyaspor - Galatasaray

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN | Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların yayın akış listesi!

22 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 - Hayallerinin Peşinde

06:40 - Vuslat

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:35 - Teşkilat

17:40 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN | Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların yayın akış listesi!

22 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 - Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 - Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 - Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 - Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 - Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 - Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

22:45 - Kurtuluş Günü

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN | Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların yayın akış listesi!

22 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken (Canlı)

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)

16:15 Kiralık Aşk (Tekrar)

19:00 Star Haber (Canlı)

20:00 Kral Kaybederse (Yeni Bölüm)

00:15 Sahipsizler (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN | Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların yayın akış listesi!

22 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah (Canlı)

10:00 Bahar (Tekrar)

12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 Show Ana Haber (Canlı)

20:00 Bahar (Yeni Bölüm)

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)