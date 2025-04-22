ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN | Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların yayın akış listesi!

Seyirciler, 22 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan dizi ve filmlerin hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Bugün ekrana gelecek dizi ve programlar merakla beklenirken, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve ATV'de Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yayınlanacak. Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte güncel yayın akışı…