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ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 24 Nisan 2025 ATV

Fatih Aydın'ın ölümündeki en kilit ismi otelde ölü bulduk! İki ölümün birbiri ile olan bağlantısı ne? "Oğlum Ömer'in hayatından endişe ediyorum! İlişkilerini onaylamıyorum!" 17 yaşındaki kızım Medine 31 Mart’tan beri kayıp! Medine'nin başına bir şey mi geldi? Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 16:06 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 00:57
ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 24 Nisan 2025 ATV

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.00'da atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Fatih Aydın'ın ölümündeki en kilit ismi otelde ölü bulduk! İki ölümün birbiri ile olan bağlantısı ne?

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

"Oğlum Ömer'in hayatından endişe ediyorum! İlişkilerini onaylamıyorum!"

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

17 yaşındaki kızım Medine 31 Mart'tan beri kayıp! Medine'nin başına bir şey mi geldi?

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