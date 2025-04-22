21 Nisan Survivor’da hangi isim elendi? Survivor 2025’te o isim artık yok

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Survivor All Star 2025'te bir hafta daha geride kaldı. Gönüllüler ve All Star takımları arasında gerçekleşen dokunulmazlık mücadelelerinin ardından, dört yarışmacı eleme potasına girdi. Haftanın finalinde ise birebir düello formatında karşı karşıya gelen yarışmacılar, adada kalabilmek için mücadele etti.

Survivor 2025 21 Nisan Survivor kim elendi? İkinci turda Batuhan ile Sedat arasında oynanan düello, haftanın elenen ismini belirledi. Final oyununda kaybeden Batuhan Gökgöz, Survivor All Star 2025'e veda eden yarışmacı adayı oldu.