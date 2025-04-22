Kuruluş Osman 189. bölümde heyecan dorukta: Halime ölüyor mü?

Osman Bey ve Bala Hatun tam evlatlarına kavuşmuşken, Halime'nin uçurumdan atlamasıyla büyük bir yıkım yaşarlar. Halime'yi aramaya başlarlar. Sofia da Bala Hatun ve Osman Bey'e katılır. Bala Hatun ve Sofia, Halime için birbirine girer. Sofia ''Sen onu istemeseydin yaşıyor olacaktı'' diyerek Bala Hatun'u suçlar. Yıllar evvel bir dere kenarında anne ve babasından koparılan Halime şimdi de bir dere kenarında hayattan mı kopacaktır? Halime ölecek midir?

GONCA HATUN ALAADDİN'İN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLÜYOR MU?

Öte yanda Alaeddin ve Gonca Kuçar'ın elinde esir olmuşlardır. Alaeddin, Kuçar'a Olcaytu'nun kızını ve torununu öldürenin Sofia olduğunu söyler. Alaeddin ve Gonca'nın akıbeti ne olacaktır? Gonca Hatun, Alaeddin'in gözleri önünde ölecek midir?

HOLOFİRA MÜSLÜMAN OLUYOR

Yaşanan olaylardan sonra Kayı obasına büyük bir keder çökmüşken Holofira'nın Müslüman olması büyük bir sevinci beraberinde getirir. Holofira'nın, Nilüfer Hatun oluşuyla büyük bir mutluluk yaşayan Orhan Bey de Kuçar tehlikesine karşı kardeşi Alaeddin'in ardından gitmek istediğini söyler. Orhan Bey, Alaeddin ve Gonca'ya yetişebilecek midir?