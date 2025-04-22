SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 189. bölümde heyecan dorukta: Halime ölüyor mü?

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 189’unci bölümüyle 23 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek. Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, bu hafta da sürpriz gelişmeleriyle çok konuşulacak. Peki Kuruluş Osman 189. bölümde neler olacak? Halime ölecek mi?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 11:34 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 11:34
Kuruluş Osman 189. bölümde heyecan dorukta: Halime ölüyor mü?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Osman Bey ve Bala Hatun tam evlatlarına kavuşmuşken, Halime'nin uçurumdan atlamasıyla büyük bir yıkım yaşarlar. Halime'yi aramaya başlarlar. Sofia da Bala Hatun ve Osman Bey'e katılır. Bala Hatun ve Sofia, Halime için birbirine girer. Sofia ''Sen onu istemeseydin yaşıyor olacaktı'' diyerek Bala Hatun'u suçlar. Yıllar evvel bir dere kenarında anne ve babasından koparılan Halime şimdi de bir dere kenarında hayattan mı kopacaktır? Halime ölecek midir?

Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanı yayınlandı!

GONCA HATUN ALAADDİN'İN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLÜYOR MU?

Öte yanda Alaeddin ve Gonca Kuçar'ın elinde esir olmuşlardır. Alaeddin, Kuçar'a Olcaytu'nun kızını ve torununu öldürenin Sofia olduğunu söyler. Alaeddin ve Gonca'nın akıbeti ne olacaktır? Gonca Hatun, Alaeddin'in gözleri önünde ölecek midir?

HOLOFİRA MÜSLÜMAN OLUYOR

Yaşanan olaylardan sonra Kayı obasına büyük bir keder çökmüşken Holofira'nın Müslüman olması büyük bir sevinci beraberinde getirir. Holofira'nın, Nilüfer Hatun oluşuyla büyük bir mutluluk yaşayan Orhan Bey de Kuçar tehlikesine karşı kardeşi Alaeddin'in ardından gitmek istediğini söyler. Orhan Bey, Alaeddin ve Gonca'ya yetişebilecek midir?

Kaynak: atvKaynak: atv

BALA HATUN VE OSMAN BEY BİR KAYIP DAHA MI YAŞIYORLAR?

Alaeddin'i elinde tutan Kuçar için sıra Osman'ın kızını ele geçirip Olcaytu'ya göndermektir. Begüm Hatun bunun için Osman Bey'in kızını yakın takibe alır. En büyük imtihanı evlatlarının yokluğuyla veren Bala Hatun ve Osman Bey için bir kayıp daha mı yaşanacaktır? Fatma Hatun Begüm'ün eline geçecek midir?

Kaynak: atvKaynak: atv

OSMAN BEY'İN AZABI CLAUDİS VE KUÇAR'IN ÜZERİNE ÇÖKÜYOR

Osman Bey, ittifak kuran Claudius ve Kuçar'a karşı yeni hamleler yapmaya başlar. Claudius'un Kuçar ile iş birliğinin Bursa için büyük bir tehdit olduğunun farkında olan Sofia ise Osman Bey'e anlaşma teklif eder. Osman Bey azılı düşmanı Sofia ile ne karşılığında anlaşacaktır? Claudius ise Osman Bey'i ele geçirmek için onu hiç ummadığı bir yerden vurmaya hazırlanır. Osman Bey'e bağlı beyleri yem edecektir. Claudius şeytani planıyla Osman Bey'i alt edebilecek midir? Önüne çıkan bütün güçlüklere ve kurulan kirli ittifaklara rağmen Osman Bey uçlardaki mücadelesini sürdürmeye devam eder. İttifak kuran Claudius ve Kuçar'a karşı yeni hamleler yapmaya başlar. Osman Bey ona kurulan tuzakları bertaraf edebilecek midir? Osman Bey'in azabı düşmanlarının üzerine nasıl çökecektir?

Kaynak: atvKaynak: atv

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Diyanet açıkladı! 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkı ortaya çıktı: İş insanı Adem Kameroğlu yolsuzluğun belgelerini savcılığa sundu!
Borsa İstanbul
Papa Francis öldü: Tabutta fotoğraflar gündem oldu! Donald Trump da cenazeye gidiyor
Köpekperestlerin 18 milyonluk zincirleme vurgunu! Buket Özgünlü ve akrabalarına istenen ceza belli oldu: Mama şirketleri de işin içinde
Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İş adamı itiraf etti: İskan karşılığı Hasan İmamoğlu’na 3 daire verdik
Emekliye farklı zam! Milyonları neler bekliyor? Gelirler ne kadar artacak?
Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak
Elif Kırav’ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ’ın o paylaşımı dikkat çekti
Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi
Gelin Emine Alangoya ve avukatlar arasında kriz çıktı: Evlilik zora giriyor!
SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor
Türkiye Sigorta’dan ilk çeyrekte rekor karlılık: Halka açık güçlü şirket konumumuzu sürdürüyoruz
İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı
Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü
Terörsüz Türkiye’de zaman kaybı yok! DEM Parti 4. kez Öcalan’la görüştü... Pervin Buldan İmralı’nın mesajını okudu
FETÖ’deki ’vasiyet’ savaşı şiddetlendi! Abdullah Aymaz mirasa çöken Uzun Cevdet’i aforoz etti: Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin
CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraflar! Şüpheli Baki Aydöner, Brütüs Şükran... Fırat’ın eşi Çankaya’da Işık’ın kardeşi İGDAŞ’ta
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastane açıkladı: Hayati riski çok yüksek