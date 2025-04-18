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Acı gerçekler! atv'nin sevilen dizisi Sustalı Ceylan yeni bölümü ile geceye damga vuracak

Başladığı günden beri ekrana kilitleyen “Sustalı Ceylan” nefes kesecek yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Acı gerçekler! atv’nin sevilen dizisi Sustalı Ceylan yeni bölümü ile geceye damga vuracak

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Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan üçüncü bölümüyle bu akşam atv'de ekrana gelecek.

Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Ceylan tam da oğluna yeniden kavuşmuşken, acı gerçekle yüzleşir. Yusuf'un eski hayatına dönebilmesi için Ceylan'ın para bulması gerekir. İmkansızlığın içinde bir imkan aramaya başlar Ceylan, çaresi yoktur. Düşmanının kurduğu kumpasta ölümle burun buruna gelen Bekri, Ceylan'ın tüm hayatını değiştirecek bir teklif yapar.

FEDA ZAMANI...
Ceylan, oğluyla hayalini kurduğu gelecek için bugününü feda etmenin eşiğinde; geri dönmüşü olmayan karanlık bir dünyaya adım atmak üzeredir. Kader ağlarını örerken; Ferhat, Ceylan'ı hiç bilmediği bu tehlikeli dünyanın içinde koruyabilecek midir? Ceylan, oğlunu kurtarmak için ne kadar ileri gidecek; karanlığın içinde zar zor yaşattığı hayalleri uğruna bir çıkış yolu bulabilecek midir?

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