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Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanı yayınlandı: Ne kağıt dinlerim ne mühür dinlerim! Seni burada gebertirim

Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman’ın 189. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Osman Bey’in “Ne kağıt dinlerim ne mühür dinlerim! Seni burada gebertirim” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 15:58 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 15:59
Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanı yayınlandı: Ne kağıt dinlerim ne mühür dinlerim! Seni burada gebertirim

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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 189. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman, aksiyon dolu sahneleriyle heyecanı arttırdı.

Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanı yayınlandı!

SOFIA KONUŞTU, HALİME'NİN KİMLİĞİ AÇIĞA ÇIKTI

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 188'inci bölümünde, izleyicilerin yüreğini burkan sahneler ekrana geldi. Halime'nin gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla Kayı Obası'nda dengeler bir kez daha sarsıldı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Moğol tehdidine karşı Osman Bey'e ittifak teklifinde bulunan Sofia, bu iş birliğinin tek şartı olarak Halime'yi öne sürdü. Sofia, Halime'yi sağ salim Osman Bey'e teslim edeceğini vadetti. Bu teklifin gölgesinde gerilim giderek yükseldi.

Obadan ayrılan Bala Hatun, ormanda evlatlarına ulaşmaya çalışırken Bizans askerlerinin arasında Meryem olarak tanıdığı Halime'yi gördü. Gözyaşlarını tutamayan Bala Hatun, "Sağsın çok şükür… Zarar verdiler mi sana?" diyerek elini uzattı. Ancak Halime, "Yaklaşma Bala Hatun," diyerek geri adım attı.

Bu sırada Osman Bey ve Cladius'la savaşmak üzereyken karşılarına çıkan Sofia, elinde Bizans İmparatoru'ndan gelen bir mesajı gösterdi. Tam bu esnada Bizans askerlerinden biri, Poena'nın kaçtığı haberini getirdi.

Aynı dakikalarda Osman Bey, Orhan Bey ve Sofia uçurumun kenarına ulaştı. Sofia'nın Halime'ye "Poena" diye hitap etmesiyle, saklanan tüm gerçekler bir anda açığa çıktı. Osman Bey ve Bala Hatun, karşılarında Halime'yi görünce şaşkınlık ve acı içinde kaldı.

Ailesine bakarak konuşan Halime, "Size çok kötülük ettim… Yaklaşmayın," diyerek geri çekildi. Gözyaşları içinde ailesine son bir kez bakan Halime, "Beni affedin…" sözleriyle kendini uçurumdan aşağı bıraktı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in oynadığı 'Kuruluş Osman'ın 188'inci bölümü, seyirciden büyük ilgi görürken sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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