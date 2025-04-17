Sustalı Ceylan 3. bölümden ipuçları: Oğlu için her şeyi yapmaya hazır!

Ceylan tam da oğluna yeniden kavuşmuşken, acı gerçekle yüzleşir. Yusuf'un eski hayatına dönebilmesi için Ceylan'ın para bulması gerekir. İmkansızlığın içinde bir imkan aramaya başlar Ceylan, çaresi yoktur.

Kaynak: atv

Düşmanının kurduğu kumpasta ölümle burun buruna gelen Bekri, Ceylan'ın tüm hayatını değiştirecek bir teklif yapar. Ceylan, oğluyla hayalini kurduğu gelecek için bugününü feda etmenin eşiğinde; geri dönmüşü olmayan karanlık bir dünyaya adım atmak üzeredir.

Kaynak: atv

Kader ağlarını örerken; Ferhat, Ceylan'ı hiç bilmediği bu tehlikeli dünyanın içinde koruyabilecek midir? Ceylan, oğlunu kurtarmak için ne kadar ileri gidecek; karanlığın içinde zar zor yaşattığı hayalleri uğruna bir çıkış yolu bulabilecek midir?