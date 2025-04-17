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Kuruluş Osman'ın başarısı zirvede: Yurt dışında da ilgi görmeye devam ediyor!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Kuruluş Osman, Slovenya’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
Kuruluş Osman’ın başarısı zirvede: Yurt dışında da ilgi görmeye devam ediyor!

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ATV ekranında yayınlanan altı sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. atv'nin uluslararası alanda büyük beğeni toplayan başarılı tarihi dizisi Kuruluş Osman, şimdi de Slovenya'da yayına girmeye hazırlanıyor. Slovenyalı izleyiciler, tüm dünyada milyonların kalbini fetheden bu epik yolculuğa tanıklık etmek için gün sayıyor.

YÜZ MİLYONLARCA İZLEYİCİ...
Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı. 'Kuruluş Osman', atv Distribution tarafından lisanslanıyor ve yayınlandığı ülkelerde beğeniyle izlenirken reytingleri de alt üst ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, yediden yetmişe herkesten takdir topluyor
Fenomen dizi, dünyanın dört bir yanında adını duyurmayı sürdürüyor.

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