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Kuruluş Osman 188. bölüm full izle! 16 Nisan ATV Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça HD izleme linki

ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman, bu akşam 188. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, "Kuruluş Osman full izle", "ATV Kuruluş Osman 188. bölüm tek parça" gibi sorgularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki Kuruluş Osman dizisinde son bölüm neler oldu? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 15:25 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 15:32
Kuruluş Osman 188. bölüm full izle! 16 Nisan ATV Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça HD izleme linki

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Tarihi sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman, 188. bölümüyle Atv ekranlarında yerini alıyor. Her Çarşamba akşamı milyonları ekran başına kilitleyen dizi, bu hafta da sürprizlerle dolu. Peki Kuruluş Osman dizinde son bölüm neler oldu? İşte konuya dair merak edilenler…

(Kaynak: Kuruluş Osman)(Kaynak: Kuruluş Osman)

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak için harekete geçmişken, hem içerden hem de dışarıdan büyük tehditlerle karşı karşıya. Esenbike ve Sargun'un ölümünün ardından uçlarda büyük bir tehlike baş gösteriyor. Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, Osman Bey'den bir kızını ve oğlunu istemekte.

Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia, Konstantinopol'den aldığı destekle yeni bir plan yapıyor. Geçmişte Sofia'yla bağları olan Komutan Claudius, Osman Bey'i alt etmek için harekete geçiyor. Osman Bey, dış tehditlerle mücadele ederken, hanedan içinde huzursuzluk baş gösteriyor. Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin arasında başlayan kavga büyümekte. Sofia, Kuçar ve Claudius'un yardımıyla yeni bir plan kuruyor. Bu kez hedefinde Halime var! Sofia, Halime'yi kullanarak büyük planını devreye sokmayı hedefliyor. Ancak Halime, tüm gerçeği öğrenip Sofia'yla yüzleşmeye kararlı.

(Kaynak: Kuruluş Osman)(Kaynak: Kuruluş Osman)

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 188. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, devleti için hayati bir karar almak zorunda kalır. Bu karar, Bala Hatun'un yüreğini derinden sarsar. Bir yanda ailesi, diğer yanda devleti bulunan Osman Bey'in alacağı karar, oba içindeki dengeleri sarsacak gibi görünüyor. Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin arasındaki gerginlik giderek büyürken, oba iki şehzadenin çatışmalarına ev sahipliği yapmaktadır.

Şehzadeler arasındaki anlaşmazlık, Cerkutay ve Boran Bey'in ilişkisini de zedeler. Obadaki huzursuzluk, Osman Bey'in düşmanlarının harekete geçmesine yol açar. Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir. Aksi takdirde, hem Kuçar'ın hem de Claudius'un hayatı tehlikeye girecektir.
Osman Bey ve Bala Hatun, yıllar sonra kızları Halime'yi uçurumun kenarında bulurlar. Ancak Halime, ölümle yaşam arasında kalmıştır.

Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Bala Hatun, yıllar sonra kızları halime ile buluşuyor

Bu akşam Kuruluş Osman dizisinde, Osman Bey ve Bala Hatun uzun bir aradan sonra kaybettikleri kızları Halime ile yeniden buluşuyor. Dizinin başrol oyuncularından Burak Özçivit, "10 haftadır bu özel sahneye hazırlanıyoruz" diyerek, izleyicilerin merakla beklediği bu duygusal anın önemine dikkat çekti.

Özge Törer, Bala Hatun karakteriyle sahneye çıkarken yaşadığı duygusal yoğunluğu da paylaştı: "Duygusal olarak yıpratıcıydı. Acının, pişmanlığın, şüphenin iç içe geçtiği bir andı." Bu özel sahne, izleyenleri derinden etkileyip, dizinin heyecanını bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

(Kaynak: Kuruluş Osman)(Kaynak: Kuruluş Osman)

KURULUŞ OSMAN 188. BÖLÜM FULL İZLE

Atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisi 16 Nisan Çarşamba günü saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Kuruluş Osman dizisini full HD izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman

(Kaynak: Kuruluş Osman)(Kaynak: Kuruluş Osman)

16 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Kuruluş Osman

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