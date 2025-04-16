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Başka Bir Gün 10. bölümde neler olacak? Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün, perşembe akşamı final bölümüyle atv’de. İşte Başka Bir Gün final bölümünde yaşanacak olaylar

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 16:26 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 16:28
Başka Bir Gün 10. bölümde neler olacak? Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor!

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Deniz yine babasından yana olup Nehir'in karşısında yer almıştır. Nehir bu yüzden üzülse de kızlarına iyi bir örnek olmaya, doğru bildiği yoldan şaşmamaya kararlıdır. Ne olursa olsun Tuna'yı savunacaktır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Onun bu kararlı hali Serdar'la da arasında gerilim yaşamasına neden oluyordur. Evliliklerini kurtarmak istediğini söyleyen Serdar ise Suzan tarafından büyük bir açmazda bırakılmıştır. Suzan ondan, istediği araziyi alması için gerekeni yapmasını istiyordur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Nehir'in Serdar'ın hala yasadışı işler çevirdiğini, ona yalan söylediğini anlamasını sağlayacak kişi ise hiç ummadığı biri olacaktır. Nehir bu kez Serdar'ı polise teslim ederek, Deniz'in tepkisine rağmen ondan ayrılacak mıdır?

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