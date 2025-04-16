Kuruluş Osman Slovenya’da izleyicileriyle buluşacak!

atv'nin uluslararası alanda büyük beğeni toplayan başarılı tarihi dizisi Kuruluş Osman, şimdi de Slovenya'da yayına girmeye hazırlanıyor. Slovenyalı izleyiciler, tüm dünyada milyonların kalbini fetheden bu epik yolculuğa tanıklık etmek için gün sayıyor.

Kaynak: atv

KURULUŞ OSMAN MİLYONLARCA İZLEYİCİYE ULAŞIYOR

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

Kaynak: atv

'Kuruluş Osman', atv Distribution tarafından lisanslanıyor ve yayınlandığı ülkelerde beğeniyle izlenirken reytingleri de alt üst ediyor.