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Gelinim Mutfakta kim kazandı? 15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu!

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, her gün birinci olan geline çeyrek altın ödülü veriyor. 15 Nisan Salı günü çeyrek altını kimin kazandığı ve puan tablosu seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu? İşte güncel puan durumu.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 16:48

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15 Nisan 2025 Salı günü ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da günün birincisi merak ediliyor. Yarışmacı gelinler, en yüksek puanı almak için hünerlerini sergilediler. Peki Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim!

(Kaynak: Gelinim Mutfakta)(Kaynak: Gelinim Mutfakta)

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Kanal D'nin yarışma programı Gelinim Mutfakta, 15 Nisan Salı günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. 15 Nisan Salı günü Asena diğer gelinlerden yüksek puan olarak birinci oldu.

(Kaynak: Gelinim Mutfakta)(Kaynak: Gelinim Mutfakta)

15 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Asena: 20

Sahra: 15

Ezgi: 13

Burcu: 8