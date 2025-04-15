15 Nisan 2025 Salı günü ekranlara gelen Gelinim Mutfakta 'da günün birincisi merak ediliyor. Yarışmacı gelinler, en yüksek puanı almak için hünerlerini sergilediler. Peki Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim!

(Kaynak: Gelinim Mutfakta)

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Kanal D'nin yarışma programı Gelinim Mutfakta, 15 Nisan Salı günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. 15 Nisan Salı günü Asena diğer gelinlerden yüksek puan olarak birinci oldu.