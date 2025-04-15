Erdal İle Ece filmi nerede çekildi? Tv’de ilk kez yayınlanan Erdal İle Ece filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

(Kaynak: Erdal ile Ece)

ERDAL İLE ECE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Erdal ile Ece filmi, evli bir çiftin yaşadığı komik ve duygusal çatışmaları konu alıyor. Erdal, kuzeni Oğuz'la birlikte sanayide araç kaplama ve modifiye işleri yapmaktadır. Eşi Ece ise bir şirkette yönetici olarak çalışmaktadır. Uzun süredir evli olan çiftin günlük hayatlarında yaşadığı anlaşmazlıklar, onları zaman zaman eğlenceli durumlara sokar. Film, sevgiyle yürüyen bir ilişkide yaşanan tartışmaları ve uyumsuzlukları eğlenceli bir dille izleyiciye aktarıyor.