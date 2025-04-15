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Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi linkte? Şampiyonlar Ligi nereden, nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında gözler bu akşam Almanya'nın dev kulübü Borussia Dortmund ile İspanyol devi Barcelona arasında oynanacak mücadelede olacak. İlk maçta Camp Nou’da 4-0 mağlup olan Dortmund, taraftarı önünde Avrupa tarihine geçecek bir geri dönüş peşinde.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 21:25 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 21:25
Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi linkte? Şampiyonlar Ligi nereden, nasıl izlenir?

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam zirveye çıkıyor. Borussia Dortmund, Barcelona karşısında 4-0'ın rövanşını almak ve bir mucizeye imza atmak için sahaya çıkıyor. Almanya'nın efsanevi stadyumu Signal Iduna Park'ta oynanacak dev maçta nefesler tutuldu.

📺 Rövanş Heyecanı Başlıyor! Borussia Dortmund - Barcelona Maçı Hangi Linkten İzlenir?

📅 Tarih: 15 Nisan 2025, Salı
🕙 Saat: 22.00
🏟️ Stad: Signal Iduna Park
🎙️ Hakem: Maurizio Mariani (İtalya)
📡 Yayın: TRT Tabii Spor

💥 BORUSSİA DORTMUND İLE BARCELONA ARASINDA RÖVANŞ ZAMANI!

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesi bu akşam nefesleri kesecek. İlk maçta 4-0 gibi net bir galibiyetle avantajı kapan Barcelona, Dortmund deplasmanında işi bitirmek istiyor. Ev sahibi ekip ise mucize peşinde.

🖥️ MAÇ YAYIN LİNKİ NEREDE?
TRT Tabii üzerinden canlı yayınlanacak mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak TRT Tabii'nin resmi yayın platformuna erişebilir:

🔗 CANLI İZLE
👉 https://www.tabii.com
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📌 Uyarı: Sosyal medya veya üçüncü parti siteler üzerinden paylaşılan korsan yayın linklerinden kaçının. Bu tür yayınlar hem yasa dışıdır hem de cihaz güvenliğinizi riske atabilir.

🟨 MUHTEMEL 11'LER:
Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Can, Anton; Ryerson, Ozcan, Gross, Svensson; Brandt; Guirassy, Beier.
Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

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