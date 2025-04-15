Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi linkte? Şampiyonlar Ligi nereden, nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam zirveye çıkıyor. Borussia Dortmund , Barcelona karşısında 4-0'ın rövanşını almak ve bir mucizeye imza atmak için sahaya çıkıyor. Almanya'nın efsanevi stadyumu Signal Iduna Park'ta oynanacak dev maçta nefesler tutuldu.

💥 BORUSSİA DORTMUND İLE BARCELONA ARASINDA RÖVANŞ ZAMANI!



UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesi bu akşam nefesleri kesecek. İlk maçta 4-0 gibi net bir galibiyetle avantajı kapan Barcelona, Dortmund deplasmanında işi bitirmek istiyor. Ev sahibi ekip ise mucize peşinde.

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