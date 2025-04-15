Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi linkte? Şampiyonlar Ligi nereden, nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam zirveye çıkıyor. Borussia Dortmund, Barcelona karşısında 4-0'ın rövanşını almak ve bir mucizeye imza atmak için sahaya çıkıyor. Almanya'nın efsanevi stadyumu Signal Iduna Park'ta oynanacak dev maçta nefesler tutuldu.
📺 Rövanş Heyecanı Başlıyor! Borussia Dortmund - Barcelona Maçı Hangi Linkten İzlenir?
📅 Tarih: 15 Nisan 2025, Salı
🕙 Saat: 22.00
🏟️ Stad: Signal Iduna Park
🎙️ Hakem: Maurizio Mariani (İtalya)
📡 Yayın: TRT Tabii Spor
💥 BORUSSİA DORTMUND İLE BARCELONA ARASINDA RÖVANŞ ZAMANI!
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesi bu akşam nefesleri kesecek. İlk maçta 4-0 gibi net bir galibiyetle avantajı kapan Barcelona, Dortmund deplasmanında işi bitirmek istiyor. Ev sahibi ekip ise mucize peşinde.
🖥️ MAÇ YAYIN LİNKİ NEREDE?
TRT Tabii üzerinden canlı yayınlanacak mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak TRT Tabii'nin resmi yayın platformuna erişebilir:
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