(Kaynak: Harry Potter)

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak?

HBO tarafından hazırlanan Harry Potter dizisinin yayın tarihi henüz kesinleşmedi. Ancak Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, dizinin 2026'da izleyiciyle buluşmasının planlandığını belirtmişti. Her sezonun bir kitaba odaklandığı ve toplamda yedi sezon süreceği öngörülüyor.