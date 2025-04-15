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Hogwarts’a geri sayım başladı! Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

Harry Potter evreni, bu kez bir dizi formatında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan büyücülük hikayesi, yeni bir soluk kazanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu belli olurken, yayın tarihi ve hangi platformda yayınlanacağı ise merak ediliyor. Peki Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? İşte yeni oyuncu kadrosu!

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 16:15 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 16:15
Hogwarts’a geri sayım başladı! Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

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İngiliz yazar J. K. Rowling'in yazdığı ve beyaz perdeye aktarılan Harry Potter serisi, şimdi dizi formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Harry Potter)(Kaynak: Harry Potter)

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak?

HBO tarafından hazırlanan Harry Potter dizisinin yayın tarihi henüz kesinleşmedi. Ancak Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, dizinin 2026'da izleyiciyle buluşmasının planlandığını belirtmişti. Her sezonun bir kitaba odaklandığı ve toplamda yedi sezon süreceği öngörülüyor.

(Kaynak: Harry Potter)(Kaynak: Harry Potter)

Harry Potter dizisinin oyuncuları kimler?

Rubeus Hagrid karakteriyle Nick Frost izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Profesör Minerva McGonagall rolünü Janet McTeer üstlenirken, Severus Snape'i ise Paapa Essiedu canlandıracak. Bu üç ismin son haftalarda yapım ekibiyle görüşmeler yaptığı belirtildi.

(Kaynak: Harry Potter)(Kaynak: Harry Potter)

Kadroya dahil olan bir diğer isim ise "The Fast Show" ve "Harry & Paul" gibi projelerden tanınan Paul Whitehouse oldu. Whitehouse dizide hademe Argus Filch'e hayat verecek.

(Kaynak: Harry Potter)(Kaynak: Harry Potter)

Öte yandan, daha önceki açıklamalarda John Lithgow'un Albus Dumbledore karakteriyle yapımda yer alacağı da kesinleşti.

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