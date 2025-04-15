İngiliz yazar J. K. Rowling'in yazdığı ve beyaz perdeye aktarılan Harry Potter serisi, şimdi dizi formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…
(Kaynak: Harry Potter)
Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak?
HBO tarafından hazırlanan Harry Potter dizisinin yayın tarihi henüz kesinleşmedi. Ancak Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, dizinin 2026'da izleyiciyle buluşmasının planlandığını belirtmişti. Her sezonun bir kitaba odaklandığı ve toplamda yedi sezon süreceği öngörülüyor.
(Kaynak: Harry Potter)
Harry Potter dizisinin oyuncuları kimler?
Rubeus Hagrid karakteriyle Nick Frost izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Profesör Minerva McGonagall rolünü Janet McTeer üstlenirken, Severus Snape'i ise Paapa Essiedu canlandıracak. Bu üç ismin son haftalarda yapım ekibiyle görüşmeler yaptığı belirtildi.