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MAÇ TAKVİMİ 15 NİSAN | Bugün kimin maçı var, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maç bilgileri

15 Nisan 2025 Salı günü maç takvimi belli oldu. Futbolseverler, ekran başında UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelelerini yakından takip ediyor. Borussia Dortmund-Barcelona maçı saat kaçta başladığı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki bu akşam hangi maçlar var? İşte 15 Nisan maç takvimi!

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 11:47
MAÇ TAKVİMİ 15 NİSAN | Bugün kimin maçı var, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maç bilgileri

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Bu akşam yayınlanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanırken, karşılaşmaların başlama saatleri araştırılıyor. Taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt ararken, Aston Villa-PSG maçının detaylarını merak ediyor. Peki bugün hangi takımların maçları var? İşte saati ve kanalı!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

22.00 Borussia Dortmund -Barcelona

↪B.Dortmund ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, futbolseverlerle Tabii Spor kanallarında canlı olarak ekranlara gelecek.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

22.00 Aston Villa-Paris Saint-Germain

↪Aston Villa ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, futbolseverlerle TRT Spor ve İçtimai TV kanallarında canlı olarak buluşacak.

CANLI MAÇ TAKİBİ