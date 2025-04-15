MAÇ TAKVİMİ 15 NİSAN | Bugün kimin maçı var, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maç bilgileri

Bu akşam yayınlanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanırken, karşılaşmaların başlama saatleri araştırılıyor. Taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt ararken, Aston Villa-PSG maçının detaylarını merak ediyor. Peki bugün hangi takımların maçları var? İşte saati ve kanalı!
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
22.00 Borussia Dortmund -Barcelona
↪B.Dortmund ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, futbolseverlerle Tabii Spor kanallarında canlı olarak ekranlara gelecek.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
22.00 Aston Villa-Paris Saint-Germain
↪Aston Villa ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, futbolseverlerle TRT Spor ve İçtimai TV kanallarında canlı olarak buluşacak.
CANLI MAÇ TAKİBİ