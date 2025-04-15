MAÇ TAKVİMİ 15 NİSAN | Bugün kimin maçı var, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maç bilgileri

Bu akşam yayınlanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanırken, karşılaşmaların başlama saatleri araştırılıyor. Taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt ararken, Aston Villa-PSG maçının detaylarını merak ediyor. Peki bugün hangi takımların maçları var? İşte saati ve kanalı!