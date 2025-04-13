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Sarsıcı gerçekler! atv'nin sevilen dizisi Kardelenler geceye damga vuracak

"Kardelenler" yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de atv'de. İşte yeni bölüm konusu kısaca şöyle...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025
Sarsıcı gerçekler! atv’nin sevilen dizisi Kardelenler geceye damga vuracak

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Kardelenler'in yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur. Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

BÜYÜK DARBE!
Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır. Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur. Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.

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