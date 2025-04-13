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atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'da duygusal yüzleşme!

atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, önceki gün ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Necmi ve eski eşinin hesaplaşmasına tanıklık eden Ceylan, gerçeklerle yüzleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025
atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan’da duygusal yüzleşme!

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Sustalı Ceylan, önceki gün yayınlanan yeni bölümüyle yine ekrana kilitledi. Dizinin yayınlanan son bölümünde şunlar yaşandı; Ceylan, hastanede yaşam savaşı veren oğlu Yusuf'un böbreğini çalanların peşine düşüp intikam yemini etti.

Ancak işler sandığından daha karmaşıktı. Ferhat, Necmi'nin oğlunun böbreğini para karşılığı sattığını biliyordu. Necmi ise bu gerçeği örtbas etmek için Ceylan'ı, Yusuf'u kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna inandırdı.

İNTİKAM ATEŞİ
İntikam ateşiyle Ferhat'la yüzleşen Ceylan, onun masum olduğunu anlayınca büyük bir sarsıntı yaşadı. Gerçek ise çok daha acıydı:

Necmi, oğlunun böbreğini eski eşine dükkan açmak için satmıştı. Eski eşi parayı alıp onu terk etti. Ancak işler ters gitti; paraların sahte olduğu ortaya çıkınca, kadın geri döndü. Necmi ve eski eşi yeniden bir araya gelip hesaplaştılar. O yüzleşmeye tanıklık eden Ceylan ise, gözyaşları içinde gerçeğin bütün çıplaklığıyla yüzleşti.

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