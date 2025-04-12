Sustalı Ceylan 2. bölüm nefes kesti: Ceylan gerçeklerle yüzleşti!

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Ceylan, hastanede yaşam savaşı veren oğlu Yusuf'un böbreğini çalanların peşine düşüp intikam yemini etti. Ancak işler sandığından daha karmaşıktı. Ferhat, Necmi'nin oğlunun böbreğini para karşılığı sattığını biliyordu. Necmi ise bu gerçeği örtbas etmek için Ceylan'ı, Yusuf'u kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna inandırdı.

Kaynak: atv İntikam ateşiyle Ferhat'la yüzleşen Ceylan, onun masum olduğunu anlayınca büyük bir sarsıntı yaşadı. Gerçek ise çok daha acıydı: Necmi, oğlunun böbreğini eski eşine dükkan açmak için satmıştı.