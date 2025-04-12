PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Sustalı Ceylan 2. bölüm nefes kesti: Ceylan gerçeklerle yüzleşti!

atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, dün ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizi, genç yaşta zorla evlendirilmiş bir kadın olan Ceylan’ın hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Peki Sustalı Ceylan 2. bölümde neler oldu?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 14:12 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 14:12
Sustalı Ceylan 2. bölüm nefes kesti: Ceylan gerçeklerle yüzleşti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ceylan, hastanede yaşam savaşı veren oğlu Yusuf'un böbreğini çalanların peşine düşüp intikam yemini etti. Ancak işler sandığından daha karmaşıktı. Ferhat, Necmi'nin oğlunun böbreğini para karşılığı sattığını biliyordu. Necmi ise bu gerçeği örtbas etmek için Ceylan'ı, Yusuf'u kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna inandırdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

İntikam ateşiyle Ferhat'la yüzleşen Ceylan, onun masum olduğunu anlayınca büyük bir sarsıntı yaşadı. Gerçek ise çok daha acıydı: Necmi, oğlunun böbreğini eski eşine dükkan açmak için satmıştı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Eski eşi parayı alıp onu terk etti. Ancak işler ters gitti; paraların sahte olduğu ortaya çıkınca, kadın geri döndü. Necmi ve eski eşi yeniden bir araya gelip hesaplaştılar. O yüzleşmeye tanıklık eden Ceylan ise, gözyaşları içinde gerçeğin bütün çıplaklığıyla yüzleşti.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sustalı Ceylan, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda peş peşe kritik temaslar! İşte o liderler
Ekrem İmamoğlu’nun kasası yine devrede! İşte İstanbul’un en şaibeli olayı! Merkezinde Fatih Keleş var
İsviçre dergisinden çok konuşulacak manşet: Büyük Erdoğan
Esenyurt’ta doğal gaz faciası! Patlamanın nedeni İSKİ çıktı! Yaralılar var! Evler büyük hasar aldı
Donald Trump ile Elon Musk arasında kriz! Başkan İhtiyacım yok dedi
Antalya Havalimanı sezona hazır! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Yolcu kapasitesi 82 milyona çıkıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Google’a ceza kesildi! Hukuki düzenleme geliyor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Başkan Erdoğan’a özel teşekkür! Antalya Diplomasi Forumu’na övgü
Fenerbahçe’de gizemli hisse satışı: Ali koç yönetiminin cevap vermesi gereken sorular!
İşte Ekrem İmamoğlu mağdurları! 3 intihar! Tehdit, mobbing ne ararsan var
Başkan Erdoğan Ahmed Şara ile Antalya’da görüştü… Suriye için istikrar ve refah vurgusu
11 yıl önce cesedi çuvalda bulunmuştu! Zehra’yı kimler öldürdü? Müge Anlı o detayı aktarmıştı: Görmemesi gereken bir şey gördü
Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım! Transfer için imza an meselesi
Matia Ahmet Minguzzi olayında yeni gelişme! Mahkeme rapor istedi! Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek
Denetim yapılmadı deliller gizlendi! Sözde şeffaf ABB Başkanı Mansur Yavaş denetimden kaçtı: Ne belge verdiler ne denetim yaptırdılar
Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!
Danla Bilic’in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar ortaya çıktı | Berk Çetin gözaltına alındı! İşte ilk ifadesi...
Okan Buruk eski yıldızını istedi! Galatasaray’dan dev transfer hamlesi
Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz’ı tanı tanıyabilirsen! İşte son hali!