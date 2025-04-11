Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Gelin ve kayınvalidelerden şıklık yarışı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Cuma finali için özenle giyinen gelinler ve kayınvalideleri şıklıkta birbirleri ile yarıştılar. El lezzetlerini yarıştırmadan önce kıyafetlerini ve takılarını yarıştıran gelinler göz doldurdu.

Kaynak: atv TUZ KRİZİNDE SON NOKTA Bir gün önce puanları iptal ettiren büyük tuz krizinin sebebi açığa çıktı. Yapılan tatlılarda tuz olması herkesi şaşırtmıştı. Tuzlu tatlının sebebi araştırılırken sorumlular aranmaya başlandı. Oklar kayınvalideleri gösterirken özellikle Azime ve Ayşe kayınvalideler şüphelerin hedefi oldu. Diskalifiye olma korkusuyla kendini ispatlamaya çalışan kayınvalideler ise masum olduklarını iddia ettiler. İncelenen kayıtlar, yapılan araştırmalar ile sebep açığa çıktı. Nişasta kavanozunun içine konulan tuz kesesinin, tatlıları tuzlu yaptığı ortaya çıktı.