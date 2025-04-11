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Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Gelin ve kayınvalidelerden şıklık yarışı

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:35
Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Gelin ve kayınvalidelerden şıklık yarışı

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Cuma finali için özenle giyinen gelinler ve kayınvalideleri şıklıkta birbirleri ile yarıştılar. El lezzetlerini yarıştırmadan önce kıyafetlerini ve takılarını yarıştıran gelinler göz doldurdu.

Kaynak: atvKaynak: atv

TUZ KRİZİNDE SON NOKTA

Bir gün önce puanları iptal ettiren büyük tuz krizinin sebebi açığa çıktı. Yapılan tatlılarda tuz olması herkesi şaşırtmıştı. Tuzlu tatlının sebebi araştırılırken sorumlular aranmaya başlandı. Oklar kayınvalideleri gösterirken özellikle Azime ve Ayşe kayınvalideler şüphelerin hedefi oldu. Diskalifiye olma korkusuyla kendini ispatlamaya çalışan kayınvalideler ise masum olduklarını iddia ettiler. İncelenen kayıtlar, yapılan araştırmalar ile sebep açığa çıktı. Nişasta kavanozunun içine konulan tuz kesesinin, tatlıları tuzlu yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: atvKaynak: atv

CUMA FİNALİNDE BÜYÜK KRİZ

Gelini ve oğlunun tartışmasına dayanamayan kayınvalide baygınlık geçirdi. Panik atağı olan ve oğlunun sinirlenmesine tahammül edemeyen kayınvalide stüdyoda zor anlar yaşadı. Oğluna sesini yükselttiği için sinirlenen Ayşe kayınvalideye sağlık ekipleri müdahale etti. Tansiyonu çok yükselen kayınvalide kendine gelmekte zorlandı. Oğluna öğütler vererek her şeye rağmen gelinini koruyan kayınvalide takdir topladı. Stüdyoya sürpriz balonlar getirterek güzel bir not yazan Nazlı ise kayınvalidesinin gönlünü almayı başardı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Erkekleri isyan ettiren olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Eşler arasındaki çocuk bakma krizi herkesi güldürdü. Beyler çocuklarla ilgilenirken eşlerin sosyal medya için video çekmeleri stüdyoyu ikiye böldü. Çocuklar ile en çok kendilerinin ilgilendiğini söyleyen beyler isyan etti.

Kaynak: atvKaynak: atv

HAFTANIN FİNALİNDE 20 BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Cuma günü 20 bileziğin sahibi olmak için kıyasıya yarışan çiftler finali iple çekti. Finalde sevinenler ise aynı puanı alarak bilezikleri paylaşan Seda-Harun ile Nazlı-Yavuz çiftleri oldu. Hafta boyunca düşük puanlar alan Oya ve Dursun çifti ise yarışmaya veda etti.

Kaynak: atvKaynak: atv

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

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