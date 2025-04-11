Nalan filmi nerede çekildi? Nalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Nalan filmi nerede çekildiği ve filmin konusu merak ediliyor. Sabah programlarıyla ün kazanan başrol karakterinin, gündelik hayatında karşılaştığı sıra dışı durumlar seyirciye anlatıyor. Peki Nalan filmi ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu!

Nalan filmi, İstanbul'un farklı mekanlarında çekildi. Yönetmen Fatih Mutlu, çekimlerin "İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar, oldukça çeşitli mekanlarda" gerçekleştirildiğini belirtti. Filmin, şehri ve atmosferini ön plana çıkararak İstanbul'un ruhunu yansıttığını vurgulayan Mutlu, Nalan'ın aynı zamanda bir İstanbul filmi olduğunu ifade etti.

(Kaynak: Sosyal Medya)

NALAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nalan filmi, yaşadığı kaza sonrası sabah programlarından uzak kalan genç bir kadının yeniden ekranlara dönüşünü konu alıyor. Nalan Kazak, sabah programlarının en popüler sunucusudur, ancak geçirdiği bir kaza nedeniyle programı bırakmak zorunda kalır. İki yıl aranın ardından, Nalan yeniden ekranlara dönmeye karar verir.

Ancak, ilk programında eski sevgilisi rapçi Talat'ın da katılımıyla işler beklenmedik bir şekilde ters gitmeye başlar. Nalan, kendisine sorulan sorulara tamamen zıt cevaplar vermeye başlar ve bu durum izleyenleri şaşırtır. Yaşanan kriz sonrasında Nalan, kanal tarafından kovulur ve halktan da tepki alır. İçinde bulunduğu bu karmaşık durumdan kurtulabilmek için çevresindeki insanların yardımına ihtiyaç duyar.