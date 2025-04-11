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Nalan filmi nerede çekildi? Nalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Nalan filmi, konusu ve oyuncu kadrosuyla seyirciler tarafından merak ediliyor. Yönetmenliğini Fatih Mutlu’nun üstlendiği komedi türündeki yapım, televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı bir kadın sunucunun mesleki ve özel yaşamındaki trajikomik olayları konu alıyor. Peki Nalan filmi nerede çekildi? Nalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte konuya dair bilgiler…

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 18:24 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 18:24
Nalan filmi nerede çekildi? Nalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Nalan filmi nerede çekildiği ve filmin konusu merak ediliyor. Sabah programlarıyla ün kazanan başrol karakterinin, gündelik hayatında karşılaştığı sıra dışı durumlar seyirciye anlatıyor. Peki Nalan filmi ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu!

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

NALAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Nalan filmi, İstanbul'un farklı mekanlarında çekildi. Yönetmen Fatih Mutlu, çekimlerin "İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar, oldukça çeşitli mekanlarda" gerçekleştirildiğini belirtti. Filmin, şehri ve atmosferini ön plana çıkararak İstanbul'un ruhunu yansıttığını vurgulayan Mutlu, Nalan'ın aynı zamanda bir İstanbul filmi olduğunu ifade etti.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

NALAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nalan filmi, yaşadığı kaza sonrası sabah programlarından uzak kalan genç bir kadının yeniden ekranlara dönüşünü konu alıyor. Nalan Kazak, sabah programlarının en popüler sunucusudur, ancak geçirdiği bir kaza nedeniyle programı bırakmak zorunda kalır. İki yıl aranın ardından, Nalan yeniden ekranlara dönmeye karar verir.

Ancak, ilk programında eski sevgilisi rapçi Talat'ın da katılımıyla işler beklenmedik bir şekilde ters gitmeye başlar. Nalan, kendisine sorulan sorulara tamamen zıt cevaplar vermeye başlar ve bu durum izleyenleri şaşırtır. Yaşanan kriz sonrasında Nalan, kanal tarafından kovulur ve halktan da tepki alır. İçinde bulunduğu bu karmaşık durumdan kurtulabilmek için çevresindeki insanların yardımına ihtiyaç duyar.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

NALAN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Açelya Topaloğlu

Sergen Deveci

Berna Koraltürk

Bülent Alkış

Bahtiyar Engin

Birsen Dürülü

Taha Ünal

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