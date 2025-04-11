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Kardelenler 9. bölümde heyecan dorukta: Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

Kadrosunda Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kardelenler’in yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Kardelenler 9. bölümde Hakan Salınmış’ın canlandırdığı Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor! İşte pazar akşamları atv’de izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümünden detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 14:03 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 14:03
Kardelenler 9. bölümde heyecan dorukta: Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

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Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur. Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.

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